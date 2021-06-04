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Психолог про интервью с Романом Протасевичем: «Нейтральность Марата Маркова помогает герою расслабиться и раскрыться»

04 июня 2021 18:33
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Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ психолог из Риги Алена Дзиодзина.

Психолог про интервью с Романом Протасевичем: «Нейтральность Марата Маркова помогает герою расслабиться и раскрыться»-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Очень много спекулируют на теме психологического давления на Романа Протасевича. Алена проанализировала интервью.

Психолог про интервью с Романом Протасевичем: «Нейтральность Марата Маркова помогает герою расслабиться и раскрыться»-4

Алена Дзиодзина, психолог (Латвия):
Прочитала комментарий безымянного специалиста об интервью Марата Маркова с Протасевичем. Остается впечатление, что в психологии человека лучше всего разбирается из них двоих именно Марат. Потомственный Фрейд безапелляционно предполагает, что это связано с тем, что на Протасевича оказывается некое давление со стороны ведущего, белорусской власти, силовых структур. Однако никто, кроме самого Романа, не может утверждать про контекст его тревоги наверняка. И с тем же успехом, вообще-то, у него есть все основания беспокоиться за свою жизнь после всего того, что он сказал и может рассказать. Ведь те, кто когда-то были его союзниками, могут ой как не простить.

Марату Маркову удается сохранить очень нейтральную позицию, даже несмотря на то, что гость, возможно, вызывает в нем неоднозначные чувства. Прошу заметить, с такой задачей справился бы далеко не каждый психолог. В свою очередь, нейтральность Марата Маркова помогает герою расслабиться и раскрыться.

Обратите внимание, что уже в середине интервью в поведении Романа уходит суетливость, пропадают попытки зашучивать ситуацию, уходит дрожание в голосе. В психологическом консультировании это обычно означает, что к человеку приходит именно ощущение безопасности рядом с другим. И финальный гвоздь в крышку гроба психологического анализа – это романовы слезы. Раскрытие чувств рядом с другим человеком – это проявление высшей степени доверия к нему. И такое невозможно в принципе, если на человека оказывается давление. Так что придирки эксперта, в данном случае к ведущему, первые психоаналитики скорее всего объяснили бы нехваткой того, без чего обычно рождаются девочки. Пусть не обижается.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Алена Дзиодзина # Роман Протасевич # Марат Марков # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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