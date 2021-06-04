Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ политолог Юрий Воскресенский.

Григорий Азаренок, СТВ:

Юрий, наверное, какая-то нотка ностальгии у вас была? То же помещение, тот же ведущий, что и осенью. Юрий Воскресенский, политолог:

Только суть выступления абсолютно не та, потому что в этом интервью, безусловно, сенсационном... То есть это прекрасная работа и спецслужб, и журналиста Маркова. То, что он развязал язык этому задержанному. Но вот невооруженным взглядом было видно три момента. Первое – это безыдейность. Полная, тотальная безыдейность среди белорусской вот этой беглой оппозиции. Второй момент – это неразборчивость. То есть там союз меча и орала, ужа и жабы. Григорий Азаренок:

Я почему вспомнил, Юрий. Сейчас основной мотив и основной тезис оппозиции – под пытками, под сывороткой правды и так далее. Вы были не в такой же, но в чем-то аналогичной ситуации. Это же бред.

Юрий Воскресенский:

Под пытками можно сказать одно слово, два слова, четыре слова. Но не четыре часа. И он говорил это так смачно, так сочно, с такими подробностями. Григорий Азаренок:

Особенно когда про штабы, прям как песня лилась. «Ни под какими пытками, ни под какими коктейлями имени Тертеля невозможно добиться таких признаний» Юрий Воскресенский:

Да, особенно он показал искренность свою в ряде моментов. Но в ряде моментов, особенно касается крокодильих слез, с моей точки зрения, он не был искренен. Поэтому ни под какими пытками, ни под какими коктейлями имени Тертеля невозможно добиться таких признаний. Он был абсолютно искренен. Почему? Потому что он понял, куда он попал, что ему светит. Вы знаете, что в любом законодательстве признание чистосердечное вины уменьшает срок. И деятельное раскаяние. Он пошел по этому пути. Сегодня принято заявление правительства Германии и правительства Великобритании, что нельзя верить тому, что сказал Протасевич. Почему? Потому что люди, их избиратели, спросят: «Так вы же его портреты в аэропорте вывешивали, а оказывается, он на вас тут кучу грязи вылил с такими шикарными смачными подробностями?» С этой точки зрения интервью – это настоящее открытие. То есть это просто жемчужина в контрпропаганде. Очень важно, чтобы телезрители наши сами поняли, во что мы чуть не попали. Ведь мы же им всем верили, этим лидерам и этим менеджерам. И они нами управляли, такие Протасевичи, фактически. Надо называть вещи своими именами. Вы видели, он в конце заплакал? Вы знаете, это крокодильи слезы. Мне не стало его жалко. Мне жалко, скажу честно, тех людей, которые пострадали и сейчас сидят из-за Путило и Протасевича. Их жены и матери собирают деньги им на посылки, в то время как Латушко живет в квартире за 3 000 евро в месяц, а Карач живет в коттедже 600 квадратных метров.

Григорий Азаренок:

В особняке. Юрий Воскресенский:

А Путило с Тихановской делят 50 миллионов злотых. Вот, люди, посмотрите. «Мы все время удивлялись, почему они все время призывают к ущербу против Беларуси. Это парадокс» Юрий Воскресенский:

У меня сложилось мнение, что все они находятся или думают, что играют в какую-то онлайн-игру. Потому что все, что они делают, похоже на игрока в стратегию какую-нибудь – помните, «Казаки» были и так далее? Они не понимают последствия своей деятельности. И вот этот персонаж из онлайн попал в оффлайн, и он ужаснулся. Ужаснулся и запел аки соловей. Поэтому у них там вся среда работает на этих трех принципах, и она никакой позитивной повестки не несет, не принесет. Мы все время удивлялись, почему они все время призывают к ущербу против Беларуси. Это парадокс. Григорий Азаренок:

Я хотел подчеркнуть. Протасевич сказал: санкции нужны только для того, чтобы люди голодали. То есть Тихановская, Вячорка хотят, чтобы дети, люди голодали и чтобы вышли на улицы сметать режим.

Юрий Воскресенский:

Это же парадокс. Даже если люди разголодаются, они же потом – у нас все открыто, все видно, кто к чему призывал – они же потом узнают, из-за чего они голодают. Условно говоря, на Belavia, на «Белкалии» были их сторонники. После заявлений беглой оппозиции их сторонников не осталось. Знаете, когда банкротятся предприятия, менеджеры этого предприятия тонущего все время говорят собственникам, инвесторам: давайте продлим еще, давайте еще инвестиции, а мы тут программу развития какую-то предложим. С этим связаны все их дни X. Выходим 9 мая, 25 марта, 25 мая, выходим в белых одеждах. Кстати, в белых одеждах они вышли ровно один раз для съемки ролика – на этом все закончилось. Вы помните эти туники с торчащими сосками Латушко во главе них. У них главный сейчас мотив – я утверждаю, вы, уверен, согласитесь со мной – это алчность. И это очень печально, потому что любой, кто хочет быть политиком, никогда не будет призывать к санкциям против своей страны, своего народа. А они призывают с утра до вечера. И доказывают своим инвесторам, прежде всего западным, которые, не будем греха таить, даже иногда Беларусь от Украины не отличают. Они им предоставляют такую информацию, чтобы еще получить транши. Вот нам еще на один, на день Y, на день Z надо. «Мы хотим со всеми дружить по-прежнему, но мы не можем не отвечать на эти угрозы и провокации» Григорий Азаренок:

Там как раз таки Протасевич это подчеркнул. Якобы он говорил, что никто уже не выйдет, а Вячорка говорил: все равно призываем, нам нужна картинка хоть какая-то для того чтобы были санкции, для того чтобы показывать западным.