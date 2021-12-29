Азарёнок: переломил время, выстоял под страшным накатом, разгромил вас. 10 ударов Лукашенко – так я вижу уходящий год

Новости Беларуси. Многие сейчас подводят итоги уходящего года. В истории суверенной Беларуси он был непростым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна столкнулась с жестоким и циничным давлением Запада, но Беларусь выстояла и укрепилась. Решающую роль в сохранении нашей страны сыграл Президент, убежден наш политический обозреватель Григорий Азаренок. 10 ударов Лукашенко – так он назвал последний в 2021 году выпуск авторской программы «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, как ощущения? Вы глумились и смеялись, вы думали, что против Запада никто не выстоит, что мы все разбежимся и сдадимся, что предадим нашего лидера и вы станцуете свиной гопак на могиле нашей родины. Но мы раздавили вас, как клопов. Помните, какие вы были радостные, веселые, смелые, сильные, как вы грозились всех судить и вешать. И что с вами сейчас? Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Но этот выпуск наконец-то не о вас, изменники и крысы. Достали уже. Этот выпуск будет о том, кто переломил время, кто выстоял под страшным накатом, кто разгромил вас. 10 ударов Лукашенко – так я вижу уходящий год. Год начинался в подвешенном состоянии. Потрепанная крыса готовилась к новому броску. Вы хотели сорвать Всебелорусское народное собрание. Вы попытались вновь мобилизоваться. Но что же произошло? Полный ваш разгром. Жуткий позор. Ни одна протестная моль не вылетела на улицу в тот холодный февральский вечер. А наш Президент и верный ему народ приняли позитивную программу будущего. Первый удар Лукашенко. Вы хотели перегруппироваться. Зима ваша – весна наша, визжали вы. Вы готовились, как грязь, вылезти из-под талого снега. Президент пошел на опережение.

Григорий Азаренок:

Хатынь. Темным морозным мартовским вечером наш лидер пришел в это страшное памятное место. К этому памятнику боли и скорби белорусского народа. И попросил у предков, заживо сожженных европейской демократией, помощи в борьбе с наследниками нацизма. И нескончаемой вереницей шел туда народ. Второй удар Лукашенко. И вы его не вынесли. Он пришелся по самому хребту зверюги. И на ваш «день вони» никто не вышел. Ни один человек. Мы старались, искали, но не нашли. Вы обозлились, вы взбесились. Вы решили убить его. Убить его детей. Сплести паутину заговора. Решили действовать вашим проверенным тысячелетиями способом – изменой. Но она бессильна там, где есть верность. Вас развели и взяли. Сильнейшие спецслужбы мира оказались опозорены. Третий удар Лукашенко. Тогда вы решили зайти с неба. Устроили провокацию, сами посадили на нашей территории самолет с Протасевичем. И в этот же воскресный майский вечер взвыли, как стая шакалов. Вся тысячеголовая гидра заревела, как вьюга. Но вы сами угодили в собственную ловушку. Протасевич заговорил. И всех вас с потрохами сдал. Всему миру была показана ваша личина. Четвертый удар Лукашенко. Тогда вы захотели удушить нас. В ночь на 22 июня, как предки ваши, черные нацисты, вы ввели санкции, накинули петлю на нашу шею. Вы думали, что мы дрогнем, что сдадимся, испугаемся, поднимем руки. Но в этот же день наш Президент в военной форме выступает с историческими словами в Брестской крепости. Окруженный памятниками того страшного июня 1941-го. И вновь прозвучало – умираю, но не сдаюсь. И дух народный услышал своего лидера и воспрял. Живые и мертвые встали рядом. И санкции ваши превратились в пшик. Пятый удар Лукашенко.

Григорий Азаренок:

А затем мы пошли в атаку. В чудовищной информационной войне вы завалили весь мир подлым враньем о нашей стране. И снова Президент взял на себя удар. 8 часов. «Большой разговор». В годовщину блицкрига. Честным и искренним словом против вашей поганой лжи. Он полностью захватил медийную повестку. А продолжилось это серией интервью мировым изданиям. И это был наш информационный блицкриг. Шестой удар Лукашенко. Тогда вы попытались зайти с востока. Путем козней и интриг, мобилизации пятой колонны, всех ваших спящих, вы захотели разрушить наш союз с Россией. Сорвать интеграцию. Какие только схемы вы не пытались выстроить, но 4 ноября все программы были подписаны. Твердое слово Президента оказалось сильнее вашего коварства. Седьмой удар Лукашенко. И новая провокация. Вы попытались изолировать нас, сделать врагом Востока и сами организовали кризис с беженцами. А шакалы-ляхи еще и поживиться захотели, устроить маленькую победоносную войну. Выкатили 30 тысяч вояк с тяжелой техникой. А он вышел против нее один. Пришел к курдам и езидам. И показал, кто настоящий гуманист, а кто кровавый упырь. Контрольный выстрел – показания Эмиля Чечко. Восьмой удар Лукашенко.

Григорий Азаренок:

Вы знали, как можно посильнее его задеть. Поднять против него самых родных – простых людей. Рабочих. И под свирель американской проститутки вы начали готовить забастовки. И потерпели полное фиаско. Чудовищный разгром. Заговорщики были взяты, а ни один трудяга не встал под ваше знамя. Девятый удар Лукашенко. И последнее. В вашей памяти остался ваш ковидный триумф весны 2020-го. Когда вы подняли на бунт обескураженных людей, когда сумели обмануть их. Это сильнейшее оружие – спекуляция на здоровье. И мы помним, что уже начинали гнуться некоторые, уже подстраивались под мировой диктат. Но получили холодный душ. Президент не предал свой народ. А подтвердил это двумя десятками посещений красных зон. Единственный в мире. Десятый удар Лукашенко. Десять ударов и полный разгром врага. Это войдет в историю. Враги не могут понять, ну что не так. Почему везде получалось, почему везде боялись, предавали, выносили ключи от врат на блюдечке – а здесь постоянно получают по зубам. Говорят, ему везет. И многоумные политтехнологи, разведчики, политики не могут понять очень простую вещь, не могут понять то, что вполне ясно осознает самая простая бабушка. Александр Лукашенко – плоть от плоти белорусского народа. Он оттуда, где жизнь дает очень простые и очень хорошие уроки. Он оттуда, где не бабло и интриги, а простое слово и честный поступок делают человеком. А еще он офицер погранвойск КГБ СССР. Защитник. Страж границы. Он несколько лет в сапогах и с автоматом своими ногами обходил рубежи своей страны. А это сильнее любых политтехнологий.