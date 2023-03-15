Азарёнок о ДНР: бесконечная канонада, смерти детей. Вы этого хотите здесь – никто не позволит!

Последние корни антибелорусского мятежа вырываются. Почему это необходимо? Кому как не тем, кто прошел через ад войны, знать это. «Белорусский Донбасс. Правое дело» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние корни антибелорусского мятежа вырываются. Почему это необходимо? Кому как не тем, кто прошел через ад войны, знать это. «Белорусский Донбасс. Правое дело» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Ласточкина, методист центра туризма, краеведения и экскурсий в Горловке:
У каждого ребенка своя жизнь, своя история. У нас 22 ребенка в Горловке. Трое детей маленьких – до трех лет, которые погибли вместе со своими мамами. Это страшно, конечно. Эти дети уже могли бы быть взрослыми, уже могли бы иметь своих детей, свое будущее. Но, к сожалению, этого не будет.
Григорий Азаренок, СТВ:
Здесь работала миссия ОБСЕ, наверняка и вы с ними встречались. А этот цинизм как вообще описать, что им плевать на нормальных людей, на жителей Горловки, Донецка, других городов? Как они вообще объясняли такое свое поведение и лицемерие?
Иван Приходько, глава администрации Горловки:
Вы заметили, что я заулыбался, да? Я вам объясню про миссию ОБСЕ, Красного Креста, ведь на самом деле 95 % времени, чем они здесь занимались, – походы в спортзал, отдых, шпионаж. А была еще одна точка деятельности у них – гуманитарная помощь. Завозилась она исключительно со стороны Украины, завозилось очень много. А учитывая, что сейчас ОБСЕ и ООН, Красный Крест – это в основном коммерческие проекты, представляете, какой у них тут банчик шел. Гуманитарка, они раздавали, списывали ее, приписывали. У них все было хорошо, им не нужен был мир как таковой. Им нужна была война. Они на этом зарабатывали.
Григорий Азаренок:
Бесконечная канонада, смерти детей. Люди волнуются тогда, когда нет обстрела. Потому что не знают, где он начнется. Начался – о, хорошо, не совсем рядом со мной, можно спать. Вот так там рассуждают. Им не до дерьмократии и плюрализма, не до гендерок и авторок. Вы этого хотите здесь – никто не позволит. Пообрубаем руки, вырвем ядовитые клыки, возьмем за холку и расшибем о стены государственности. Здесь не будет детских трупов. Только выпотрошенные шкуры змей.
Азаренок о Лукашенко: «Он зовет к миру, как может звать только абсолютно сильный и уверенный в себе воин». Подробнее здесь.
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