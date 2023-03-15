Азарёнок о ДНР: бесконечная канонада, смерти детей. Вы этого хотите здесь – никто не позволит!

Последние корни антибелорусского мятежа вырываются. Почему это необходимо? Кому как не тем, кто прошел через ад войны, знать это. «Белорусский Донбасс. Правое дело» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Ласточкина, методист центра туризма, краеведения и экскурсий в Горловке:

У каждого ребенка своя жизнь, своя история. У нас 22 ребенка в Горловке. Трое детей маленьких – до трех лет, которые погибли вместе со своими мамами. Это страшно, конечно. Эти дети уже могли бы быть взрослыми, уже могли бы иметь своих детей, свое будущее. Но, к сожалению, этого не будет. Григорий Азаренок, СТВ:

Здесь работала миссия ОБСЕ, наверняка и вы с ними встречались. А этот цинизм как вообще описать, что им плевать на нормальных людей, на жителей Горловки, Донецка, других городов? Как они вообще объясняли такое свое поведение и лицемерие?

Иван Приходько, глава администрации Горловки:

Вы заметили, что я заулыбался, да? Я вам объясню про миссию ОБСЕ, Красного Креста, ведь на самом деле 95 % времени, чем они здесь занимались, – походы в спортзал, отдых, шпионаж. А была еще одна точка деятельности у них – гуманитарная помощь. Завозилась она исключительно со стороны Украины, завозилось очень много. А учитывая, что сейчас ОБСЕ и ООН, Красный Крест – это в основном коммерческие проекты, представляете, какой у них тут банчик шел. Гуманитарка, они раздавали, списывали ее, приписывали. У них все было хорошо, им не нужен был мир как таковой. Им нужна была война. Они на этом зарабатывали.