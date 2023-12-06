Григорий Азаренок, СТВ:

Мы подготовим видео внутренних войск, которое не успели показать вчера, покажем сегодня. Как раз вот тема для тех, кто пытается рассказать, что они куда-то пойдут, что-то сделают, что-то у них есть. На самом деле они импотенты, они ублюдки. И это однозначно. Но пока мы приступим к следующей теме. Хотя так не хочется так оставлять вот этот вот жабогадюшник.

Юрий Терех, публицист:

Так давай не будем, давай еще попинаем. Ну, прекрасно понимаешь. К тому же это бурлит сколько дней. Не застывает, не перестает. Все сильнее, сильнее, сильнее. Все больше ругаются. Кто здрадник, кто предатель, кто что сказал, кто чего не сказал, кого надо наказать? А как они наказывают, интересно? Кроме лишения грантов, чем они могут друг друга наказать?

Юрий Терех:

Ну вот. А змагары все заходить собираются. Ну, удачи! Блаженные, ну что возьмешь.

Григорий Азаренок:

Да, вот это наши внутренние войска, вот это наши ребята, вот это наши красавцы, которые готовятся каждый день. Но это вот ответ тем, кто там, в Киеве, собирался и кто думал: як заходзиць и яка буде найкраще перамога! Они думали, как покрасивше себя выставить, чтобы побольше денег набрать. Никто не думает никуда заходить. Они не хотят заходить. Им страшно заходить, потому что убить могут. А вот красиво собраться, что-то там попеть и на этом всем какие-то гранты вынуть – это вот им самое оно. Знаешь, ведь они реально, они действительно не едут делать дело, а зарабатывать себе деньги политической репутацией. Все это уже поняли, кроме них самих.

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