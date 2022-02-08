Алёна Родовская: внимательно слежу за пятой волной. «Омикрон» как лакмусовая бумажка для нашего общества

Новости Беларуси. Для одних эпидемия – серьезная проблема, а для других – возможность самоустраниться от дел. Как коронавирусная инфекция стала лакмусовой бумажкой для общества, рассуждает Алена Родовская. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Родовская:

Страну накрыло «омикроном». Как будто в воздухе распылили баллон, и это облако накрыло всех. Каждый день – новый рекорд. Впереди еще пару недель роста и две-три недели спада заболеваемости. Переживем и это, но сегодня хочу поговорить не только про здоровье и врачей. Внимательно слежу за пятой волной. Что вижу – никакой паники нет. Как нет и ограничений – все продолжают работать. Очереди в поликлиники? Пожалуйста – продлеваем режим работы. Разъяснения врачей по любому вопросу. Помощь каждому. Другого отношения от медиков никто и не ждал. Все привыкли. Опять получается, что государство для народа. А народ? Слава тебе Господи, притихли антиваксеры. Это те, кто выступали против прививок. Те, кто надеялся не заболеть, те, кто сейчас понял – «омикрон» войдет в каждый дом. Алена Родовская:

Спрашиваю у медика: а много ли симулянтов, которые три дня без больничного восприняли как возможность не ходить на работу? Ведь чем лучше и гуманней поддержка, тем больше вокруг проходимцев. Может, такие и есть, – отвечает медик, – но когда человек реально заболеет «омикроном», обман вскроется, как ни крути. Тут я согласна. В Европе-то как в системе здравоохранения устроено? Тратишь деньги на свое здоровье – будешь жить долго и счастливо, не тратишь – твои проблемы. Мне нравится в этом смысле Китай – все понимают, что в случае болезни с тобой никто особо разговаривать не будет, и поэтому люди предусмотрительно прививаются и соблюдают все рекомендации врачей.

Алена Родовская:

Дальше поехали – работа. Плохо себя чувствуешь? Опять-таки, эти три дня ты можешь побыть дома без оформления больничного. «Отлежись, выздоравливай, ты нам нужен» – говорят руководители своим подчиненным. А они в свою очередь просто за голову схватились – как работать, когда с каждым днем все меньше рабочих рук. Из личных наблюдений на этой неделе: «омикрон» – это, по сути, первый экзамен, ну или ответ белорусского народа на третий вопрос Президента: готовы ли мы быть инициативными и работать на себя? Объясню, в чем смысл. Для меня отношение к собственному здоровью, как и отношение к работе – это маркер порядочности. Да и вообще, маркер человека. Все, что зависит от государства, мы сохраним – сказал Александр Лукашенко. И обратите внимание: ни одно предприятие не закрылось, не встали заводы, не закрылись школы, в эфире – радио и телевидение. Да и что говорить, даже самый маленький магазин со штатом в пять человек – все работают. Алена Родовская:

Те, кто просто мечтает выспаться, кто понимает, что в любой момент может сам слечь с этим вирусом, но ответственность перед собой, перед своими покупателями, зрителями, коллективом стоит превыше всего. Они не просят благодарности, не выдавливают из себя жеманно «я устал, мне плохо». Они пашут. С ними те, кто настроили работу удаленно и всегда на связи. Те, кто на больничном. А есть и те, кто продлевает тот самый больничный листок и никуда не торопится, ведь пару дней можно еще отлежаться дома. Сопли, наверное, им мешают. И там, и там причина уважительная. Все по закону, а на деле какая большая разница в отношении. Как же это все хорошо видно, если посмотреть со стороны.