Но можно ли оставить священное дело защиты народа и Родины только силовикам? Нет, каждый может и должен сделать все, чтобы передать будущему поколению мирную и сильную страну.

На нас идет огромная сила. Экономически душат, оружием бряцают. Но главная сила подлого Запада – наша слабость. Расслабленность. Равнодушие. Индивидуализм. Они культивируют это в нас. Они сначала заражают нас потребительством, чтобы потом взять тепленькими. Все чаще произносят слово «мобилизация». И она действительно нужна. Не такая, как ее представляют, не сгонять народ в военкоматы. Наши силовики со всеми задачами справятся.

Григорий Азаренок, СТВ: Народное ополчение – прозвучало от министра обороны. Наступает время, когда нужно вновь произнести ахматовское «Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне, час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет».

Григорий Азаренок:

Во-первых, сдай змагара и нациста. Напиши о нем в ГУБОП, позвони в милицию, если знаешь, что рядом живет бчбшная шобла. Это будущие коллаборанты, те, кто будет встречать врага с цветами, те, кто будет стрелять в спину своей армии. Наши силовики хорошо почистили общество, но надо завершить уборку до блеска. Увидел змагара, услышал его странные речи – вызывай милицию, пиши в чат-бот ГУБОПа, не дай предателю ходить по земле, в которую он плюет. Во-вторых, не время нынче праздных развлечений. И твоей мобилизацией может стать чтение. Лишний раз вдуматься в строчки Достоевского или Коласа нужно. Это лучше, чем предаваться ерунде.

Есть у нас людцы, которые с утра проснутся и курс доллара смотрят раньше, чем в уборную сходят. Копят, копят, все в баксы, в баксы. Ну как, закупились? Наслушались чахлых и романчуков? Жадность, косность, тупость всех погубят.

Отдайте сына или дочь в военно-патриотический клуб. Из них сделают воинов. А воин – это человек, который никогда не сдаст престарелых родителей в дом-интернат. Так только змагар подлый может поступить, у которого комфорт, потребление в приоритете. Но таких у нас больше не будет. Есть кому заняться этим контингентом.

Вспомни навыки стрельбы, вспомни спортивные упражнения. Должны перестать существовать в нашей стране клининги. Это ж надо, специальные фирмы, которые за деньги уберут твой свинарник. Некогда ему, видите ли, не его это. Таких у нас ничтожно мало, но это явно ущербные люди. Каждый должен осознать свою жизнь как службу. Служение семье, детям, ближним. На работе, дома, в каждую минуту жизни надо служить. И где бы я ни был и что бы я ни делал, пред Родиной вечно в долгу. И этот долг надо отдавать вечно. Служу Президенту и Отечеству – звучало 28 мая на плацу легендарной части 3214. Это должно стать девизом всей страны.