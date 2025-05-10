Наводили ужас на немецкие войска! История легендарных советских лётчиц
Студентка, ставшая «ночной ведьмой». Единственная летчица из Беларуси, награжденная звездой Героя Советского Союза, выросла в Гомеле. Полина Гельман вместе со школьной подругой Галиной Докутович наводили ужас на немецкие войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе легендарного женского авиаполка смелые девушки бомбили вражеские склады, поезда и железнодорожные станции.
О подвигах в небе расскажет Анна Корольчук.
Враги называли их «ночными ведьмами», наши ласково – ласточками. На легких учебных самолетах без радиосвязи и брони, и даже без прицела, они бесшумно подлетали к цели и скидывали на головы спящих фашистов смертоносный груз. При этом о создании женского бомбардировочного авиаполка сначала не шло и речи, но отважные патриотки слали сотни заявлений советскому командованию о том, что они тоже хотят защищать Родину.
Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
Первоначально было много критики. На современных самолетах летали мужчины, и они иногда подшучивали. Но когда узнали о результатах, естественно, все изменилось.
В состав авиаполка вошли 115 отважных девушек от 17 до 22 лет. Среди них гомельчанки Полина Гельман и Галина Докутович. Одноклассницы вместе занимались в аэроклубе. Когда началась война, попросились добровольцами на фронт. Вместе долететь до Берлина у подруг не вышло: 1 августа 1943-го младший лейтенант Докутович трагически погибла от атаки противника. Полина Гельман совершила 860 боевых вылетов и получила звание Героя Советского Союза.
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