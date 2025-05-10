Наводили ужас на немецкие войска! История легендарных советских лётчиц

Студентка, ставшая «ночной ведьмой». Единственная летчица из Беларуси, награжденная звездой Героя Советского Союза, выросла в Гомеле. Полина Гельман вместе со школьной подругой Галиной Докутович наводили ужас на немецкие войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе легендарного женского авиаполка смелые девушки бомбили вражеские склады, поезда и железнодорожные станции. О подвигах в небе расскажет Анна Корольчук.

Враги называли их «ночными ведьмами», наши ласково – ласточками. На легких учебных самолетах без радиосвязи и брони, и даже без прицела, они бесшумно подлетали к цели и скидывали на головы спящих фашистов смертоносный груз. При этом о создании женского бомбардировочного авиаполка сначала не шло и речи, но отважные патриотки слали сотни заявлений советскому командованию о том, что они тоже хотят защищать Родину.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Первоначально было много критики. На современных самолетах летали мужчины, и они иногда подшучивали. Но когда узнали о результатах, естественно, все изменилось.