Азарёнок: и Запад придёт на поклон, Запад будет просить нас о прощении

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Испания не берет ответственности за этот стыд. Это я про Радека Сикорского, польского министра. У него три дня шла подростковая истерика. Он писал твиты, катал на самолете плечевую, потом опять писал твиты. Может, ему в свое время не понравилась самогонка в Беловежской пуще. Может, он вспоминает, как приезжал в Гродно, и местные змагары падали перед ним на колени. Но выглядит это все как юношеская сублимация озабоченного, толстого, закомплексованного, прыщавого, потного, мелкого говнюка. Которого со смехом бьют девочки. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Батька победил. Победил триумфально, красиво, элегантно, сильно, стильно. И даже Умка пометил территорию за хозяином. И только тоска, плач, скрежет зубовный, заламывание рук и истерики западнее Буга. Посмотрел на это все нормальный мужик Орбан и наложил. Наложил вето на туалетную бумагу евросодома. Но смешнее всего кряк донесся из Киевской области Галицкого улуса. Их тамошний МИД считает наши выборы недемократичными. Напомним, у зефюрера истекли все сроки, он любые выборы нафиг отменил, кроме выбора кокса. А все туда же – нас обвинять. Танцуй, гопак, мелкосруй, недолго осталось. А теперь о будущем. Знаете, кто больше всего победе Батьки радуется? Кто все эти дни пьет, как в последний раз, очки насилует и в хвост, и в гриву? Ответил кандидат Гайдукевич.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А вы знаете, кто еще пил за победу Лукашенко? Григорий Азаренок:

Все беглые, верхушка. Олег Гайдукевич:

Да, вы правы. Значит, смотрите, вначале Латушка два дня пил, что Трамп убрал финансирование. Григорий Азаренок:

Он на последнее. Олег Гайдукевич:

А потом два дня вся эта шушера пила за победу Лукашенко. Почему? Вся беглая российская оппозиция, вся беглая белорусская оппозиция молится, чтобы Лукашенко и Путин были в 2030-м, и в 2035-м, и в 2040-м. Почему? А вдруг Трамп сократит, но даст 200 евро, значит, и не надо идти на польский завод. Это можно еще имитировать пять лет борьбу. Они не враги нам, они ничтожество. Враги Запад, враги разведка, враги центры. Это мусор. И этот мусор мечтает дальше жить за счет западных грантов и имитировать борьбу еще сто лет.

Григорий Азаренок:

Слыхали, кстати, у свиней новые влажные мрии. Они принялись голосить: пустите нас, пожалуйста. Понимают же, что переговоры в том или ином виде будут. И Запад придет на поклон. Запад будет просить нас о прощении. И под этим соусом беглые иезуиты рассчитывают на перезагрузку или перестройку, кому как нравится. Мол, давайте страницу перевернем, вернемся в 2019 год, мы паиньками будем. Так вот, вернуться и жить нормальной жизнью могут обычные граждане, которым вы голову задурили. А лойки-плойки-шрайбманы, у вас там статей на целую Аль-Каиду. Никакой оттепели в вашем понимании не будет. Примирение именно с вами возможно в формате «целуй ботинок». И мы на правах триумфатора, может быть, не побрезгуем этот самый ботинок подставить под ваши грязные губы. А всем остальным нормальная жизнь. Вон и невестка Лебедько-грантасоса это понимает. Вечером тусы – днем голосую.

Кстати, хотите пример и образчик свободы слова и демократии? Это, конечно, наши прибалтийские вымираты. Дело в том, что за последнее время к нам наехал аж миллион посетителей по безвизу. Вот тамошние полицаи и думают, как это прекратить такую вакханалию. Люди ж едут, видят, кушают, считают цены и сравнивают. Придумали самый прекрасный способ – запретить нафиг. Кстати, пример есть – братья по разуму поляки. Они заводят уголовки на тех жителей приграничья, которые помогали несчастным беженцам. Там до сих пор военное положение. Мы взяли в охапку десятки иностранных журналистов – и на свою границу с Украиной: ходите, смотрите, снимайте. Вот и думайте, где добро и свобода, а где хрень и фашистствующая демократия.