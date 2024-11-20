Азарёнок: «Это случилось! Это прекрасно! Ператрус у рэдакцыі тэлеканалу «Белсат» у Варшаве»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Этот день мы приближали как могли. Это случилось. Это прекрасно! Трепещет сердечко мое от радости. Цитирую: «Ператрус у рэдакцыі тэлеканалу «Белсат» у Варшаве», – сообщают нам экскрементные экстремисты. Ой, хорошо. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Десятилетие польско-британский канал вонял. Вокруг него летали мухи. Жирные мухи-панковцы. В нем копошились личинки Путило, младшего и старшего. Откладывала яйцеклетки мужеподобная Подсосонный. Они грезили развалом нашей страны, они камлали над портретом Президента. А в центре камлания плясала голая старуха с грибком, бабка Агнешка Ромашевская-Гузы, дочь старого антисоветчика, подпольщика «Солидарности». Она задирала юбку – и из-под нее вылетали ядовитые осы в сторону Минска. Но все течет, все изменяется. Висла поворотилась вспять, а бабка Агнешка поставила не на тех на польских выборах. Она топила за описанных «писовцев», а победил Туск. Бабку спеленали, скрутили и вынесли, как старый комод.

Григорий Азаренок:

А теперь разваливается и офисо-кабинет другой целлюлитной клуши. И из него убежала маленькая крыска Алинка. Только вот если бордель неэффективен, меняют девочек, а не вывеску. Девочки побежали. Сегодня польское гестапо выворачивает наизнанку шкафы, тумбочки, шерстит компьютеры. Откатов, воровства, мошенничества за два с половиной десятка лет было столько, что не один сыщик себе генеральские погоны сейчас выслужит. Там же воры, крохоборы. Один в одном скользит и другого погоняет. Вот что пишет тамошняя пресса. «Обыск в редакции «Белсат ТВ» связан с уведомлением о преступлении, которое подало нынешнее руководство ТВП. Речь идет о многомиллионных злоупотреблениях, связанных с платежами за IT-обслуживание канала. По словам ликвидатора ТВП Даниэля Горгаша, контракты, подписанные со сторонней компанией, были крайне неблагоприятными для общественного вещателя и приносили огромные убытки». Мало того, что жрали в три хари с дотацией, так еще и воровали в четыре горла. Грязь какая! Паны, мочите их, давите, громите!

Григорий Азаренок:

А можете к нам отослать в качестве жеста доброй воли. А в это время Батька объездил шесть регионов и поклонился хлеборобам. Есть такая бородатая гомоколенка за рубежом. К ней в эфир приплывают моллюски и медузы, выброшенные волной позора из Беларуси. И у всех эта коленка спрашивает: рейв или «Дожинки»? И все, конечно же, выбирают рейв. То есть гейпарад. Для них крестьяне некрасивы. Им противны натруженные руки, пахнущие зерном, солярой, спиртягой. Для них они – совки, колхозаны, быдло. Они хотят, чтобы по улицам Минска ползали на четвереньках латексные бородатые жирные мужики. На обвисших грудях у них звенели бы колокольчики, они брянчали бы бубенцами на причинных местах, а на кожаном поводке их водили бы американские «блю бойс». И чтобы детишки смотрели на это и затем бежали делать операцию по смене пола. Не бывать этому. Батька поклонился аграриям. За труд, за пот, за любовь. Только с любовью можно возделать землю.