«Бесы: как хотят захватить Беларусь» – фильм-расследование смотрите на телеканале ОНТ

Кто планирует военное вторжение в Беларусь и где готовят ударные группы? Наши коллеги, журналисты телеканала ОНТ, подготовили фильм-расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксклюзивные интервью с боевиками и наемниками, которые уже убивали, подробные схемы и план вооруженного захвата нашей страны, якобы для освобождения. Настоящая же цель – подчинение. Кого и где готовят для агрессии в Польше, Украине и Литве?