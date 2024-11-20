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«Бесы: как хотят захватить Беларусь» – фильм-расследование смотрите на телеканале ОНТ

20 ноября 2024 17:10
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Кто планирует военное вторжение в Беларусь и где готовят ударные группы? Наши коллеги, журналисты телеканала ОНТ, подготовили фильм-расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бесы: как хотят захватить Беларусь» – фильм-расследование смотрите на телеканале ОНТ-2

Эксклюзивные интервью с боевиками и наемниками, которые уже убивали, подробные схемы и план вооруженного захвата нашей страны, якобы для освобождения. Настоящая же цель – подчинение. Кого и где готовят для агрессии в Польше, Украине и Литве?

«Бесы: как хотят захватить Беларусь» – смотрите 20 ноября на телеканале ОНТ в 21:20.

# Национальная безопасность

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