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«Такие вещи делают наших детей неудачниками». Психолог о коротких роликах и клиповом мышлении

20 ноября 2024 17:23
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

«Такие вещи делают наших детей неудачниками». Психолог о коротких роликах и клиповом мышлении-2

Анжелика Сафонова, психолог:
Меня удивляет, как при веке уникальной цифровой возможности большая половина подростков «залипает» на короткие ролики 15-20-секундные. Такие вещи делают наших детей неудачниками. Это короткий дофамин. Подросток смотрит, возбуждается, получает дофамин, у него не успевает включиться критическое мышление. Он выходит в реальную жизнь, а там не так. Мы не получаем ту дозу дофамина и адреналина в реальной жизни, как в TikTok. Становится скучно, депрессивно. Век Google, к сожалению. Раньше мы смотрели все по плану, мы не могли перемотать, мы жили здесь и сейчас. А сейчас синдром отложенной жизни: я потом посмотрю, потом загружу.

Подробности в видео.

# Психология # Анжелика Сафонова # Евгений Пустовой

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