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Церковь тоже в тренде. Клирик Свято-Георгиевского прихода рассказал о православных блогерах

20 ноября 2024 17:29
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Можно ли короткими Reels достучаться до сердец? Прививать нравственность, сохранять наши традиционные ценности?

Церковь тоже в тренде. Клирик Свято-Георгиевского прихода рассказал о православных блогерах-2

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:
Как раз современные технологии позволяют выстраивать умную стратегию. Конечно, коротким роликом сложно объяснить глубины нравственности нашего народа, но обратить внимание, затронуть, «поймать» человека на этом, привлечь внимание можем. Потом он задумается и посмотрит более длительный по времени ролик. Мы используем в церкви эти возможности. И телевидение, и телеканалы есть, православные блогеры используют эту возможность, чтобы донести то, чем мы должны заниматься в первую очередь – миссией слова о Боге, о любви.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # Евгений Пустовой # Михаил Стреха

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