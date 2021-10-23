Азарёнок: если ты вдруг захотел продать страну, будь готов услышать «держи крепче лопату, мы не видим работы»

Новости Беларуси. Попытки раскачать Беларусь продолжаются, мировой финансовый капитал жаждет устранить конкурента в лице нашей страны. Для этого у нас пытаются вырастить новый паразитический класс, готовый продать собственную страну. Программа «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Григорий Азаренок, СТВ:

Товарищи, вчера случилось чудо. Вільна, незалежна, гідна ненька, мрія чуть не погибла. Величайшая древнешумерская цивилизация была на грани гибели. Нет, не орды путинских чечено-бурятов на медведях и ракетах летели на вольную Львівщину, нет! Ехал Юрий Воскресенский. Все мировое сообщество просто затаило дыхание и ждало неминуемого апокалипсиса, ведь мир не стоит без Украины. Но в неравном бою арийские пограничники, вдохновленные песней «Батько наш – Бандера», победили. Они развернули вестника армагеддона и сделали ему в паспорте штамп, признав Юрия Воскресенского угрозой национальной безопасности Украины аж до 2024 года. К тому моменту, думается, великое войско будет настолько оснащено, что сможет противостоять политологу. Так и живем мы, товарищи, в мире бреда. Но помним: ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». А как Украина погрузилась в этот маразм? Как происходит майданизация политики? Тогда, когда она строится на капитале. Поговорим об этом сегодня. Так называемая революція гідності не какое-то там мифическое народное волеизъявление. Сейчас воровства и коррупции в сотни раз больше, а народ живет в сотни раз хуже, но никакой майдан не собирается. В 2014 году произошел передел собственности, передел сфер влияния среди олигархов. Народ всего лишь декорация, которую ничего не стоит убрать.

Григорий Азаренок:

И что же мы видели в 2020 году в Беларуси? Да, капитал рвался к власти. Ну конечно, две иномарки за сотни тысяч евро есть, четырехэтажный дом с бассейном есть, молодые проститутки меняются каждый день, а жена обеспечивается дорогими любовниками. Уже как в Древнем Риме – чуть ли не перья в глотки совали, чтобы стошнить и снова жрать. А вот власти нет. Власть у народного Президента. Недовольна была душенька. Ивент-агентства прямо диктовали ведущим выступать за переворот либо же лишатся площадок. Менеджеры обзванивали всех артистов СНГ, чтобы они пропели частушки против нашей власти (помните, даже голливудского актера купили). Все сопровождение Тихановской оплачивали частники. А апофеозом, конечно, стала жирная ворюга со злодейской кличкой Бабарико. Но ведь после разгрома блицкрига не успокоились. Частные медцентры подделывали змагарам справки. В кафешках развешивали полицайские онучи и даже объявления писали, что не будут обслуживать ябатек и их детей. Магазины женских трусов уходили на забастовку, а сотрудники всяких бизнес-центров даже премии платили за выходы на марш. Все об этом было сказано. Григорий Азаренок:

Но ведь и теперь белорусские банки вдруг закрывают из-за санкций счета белорусским патриотам, а на колготках по-прежнему красуется БЧБ-куртизанка. Умеют они превращать в божью росу любую субстанцию. И лезут, лезут, лезут, хоть тушкой, хоть чучелом, но не успокаиваются.