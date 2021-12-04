Азарёнок: «Британия стала третьим Карфагеном, в какой-то момент вырастив себе цепного пса по кличке Америка»

Новости Беларуси. Многие эксперты и политологи нынешнее геополитическое противостояние трактуют как продолжение извечной борьбы агрессивного Запада с Востоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторская программа «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Суть состоит в том, что мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве. Если мы этого не сделаем, мы эту цивилизацию погубим. Пускай сегодня воют, кричат на Западе, что мы ставим перед собой такие цели, но это так. Не может быть без России, Беларуси, жаль, что нет Украины пока – я уверен, что народ там отстроит обстановку и ситуацию выровняет в Украине. Но вот это пространство, это наша цивилизация.

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент ставит вопрос глобально. Это противостояние не политическое. Не экономическое. Не передел рынков. Это противостояние эсхатологическое. Это битва цивилизаций. И Беларусь на переднем крае борьбы. Идет война в одеждах цвета крови.

Горит огонь, и тлеет плоть.

Идет война во имя смерти целого народа,

Что вечно портит остальным народам кровь. В свое время первый Рим уничтожил цивилизацию абсолютного зла, цивилизацию Ганнибала – Карфаген. Войны шли очень долго. Но цивилизация людей, пожиравших человеческое мясо, была разрушена. Император приказал сравнять черную столицу с землей и посыпать солью. Чтобы этот каинитский дух не возродился. Но соль не спасла. И суть Карфагена перекочевала в саму империю. Элита разложилась. Она больше не хотела воевать и созидать. Она хотела жрать. Жрать так, чтобы потом засовывать в глотку перья, тошнить и снова жрать. И все это в перерывах между содомскими оргиями. Карфаген победил. Первый Рим пал.

Но на холмах Царьграда возник второй – Константинополь. Тысячелетняя православная империя Византия, над которой не заходило солнце. С самой мощной армией и самой сильной валютой, с расцветом искусств и возвышением святой горы Афон. Но у каждого Рима есть свой Карфаген. И в то время стало подниматься небольшое итальянское княжество. Туда заехал мировой ростовщический капитал, мировой Шейлок, говоря языком Шекспира. Дожи столетиями собирали богатства и варили яды, точили кинжалы, убивали, и под сатанинскими масками устраивали мерзкие оргии. И спонсировали все крестовые походы против Византии. А затем второй Рим делает главную ошибку. Подписывает унию с еретическим Римом. Папа пообещал помощь в борьбе с турками, за это греки отдали на откуп веру. Но помощь от латинян не пришла, а дух православия покинул Царьград. И казалось, что второй Карфаген победил.

Григорий Азаренок:

Но, как сказал старец Филофей, «Два Рима пали, а третий – Москва». Наконец, разделавшись с богомерзкой Польшей, возвысилась Российская империя. И для борьбы с ней дух Каина перебрался туда, где вечно стоит туман. Британия стала третьим Карфагеном, в какой-то момент вырастив себе цепного пса по кличке Америка. И началось новое противостояние. Завершилось оно в 1991. Они думали, что навсегда. Последние наследники могучего народа,

Перед которым в страхе жил весь мир.

Не могут даже дать последнего отпора,

Ведь нет у них теперь ни капли старых сил.