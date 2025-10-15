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Азарёнок: большая сделка уже идёт, но знают о ней только Лукашенко, Путин и Трамп

15 октября 2025 17:18
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Азарёнок: большая сделка уже идёт, но знают о ней только Лукашенко, Путин и Трамп-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Большая сделка. Именно так ставит вопрос Батька. И побежали все шушукаться, обсуждать, говорить, выдумывать, выискивать, выпрашивать. Что же имел в виду Лукашенко. Пока на планете об этом знают только несколько человек. Батька. Путин. Трамп. И их помощники и посланники.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

О чем же эта сделка? Уж поверьте – не про отпущенных и опущенных. Они – шлак, враги народа, причем как белорусского, так и американского, выкормыши Демпартии США, ее слизь из носа. А потому Трампу на них абсолютно плевать, так, побочка, типа смазочки, чтобы телега пободрее ехала.

Основа же большой сделки – даже не Украина, как мне кажется. Конечно, и она тоже. Но нынешняя вот эта ситуация с «Томагавками» – это не про Украину. Это про новый Карибский кризис. И грань ядерной войны. Почему? 

Да потому что запускать эти ракеты смогут только американские расчеты. Но при этом они могут нести ядерный заряд. И вот летит вглубь России эта дура. Откуда руководство знает – ядерная ракета в пути или нет? Задействовать ядерную доктрину или нет? Что делать в такой ситуации? Уже идут намеки.

Азарёнок: большая сделка уже идёт, но знают о ней только Лукашенко, Путин и Трамп-4

Григорий Азаренок:
Вот так стоит вопрос. О полном ядерном уничтожении планеты. И здесь – множество факторов играют. Чтоб вы понимали – много Фредыч говорит о мире, но при этом к берегам той же Венесуэлы идут боевые корабли США, Мадуро проводит мобилизацию, пока мы тут спокойно все сидим и как это – чилим за могучей спиной Батьки. И в ус не дуем. 

А кого то он еще и уговаривать работать должен, как было в совхозе «Городец». А мобилизацию миллионной армии, трудовые войска, милитаризацию путей сообщения и продразверстку не хотите? Успокойтесь, не придется. Для этого и идет большой торг для большой сделки.

Подробности в видео в нашем Telegram-канале.

# Авторская журналистика на СТВ # Григорий Азаренок # Международная политика

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