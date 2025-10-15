Азарёнок: большая сделка уже идёт, но знают о ней только Лукашенко, Путин и Трамп

Григорий Азаренок, СТВ:

Большая сделка. Именно так ставит вопрос Батька. И побежали все шушукаться, обсуждать, говорить, выдумывать, выискивать, выпрашивать. Что же имел в виду Лукашенко. Пока на планете об этом знают только несколько человек. Батька. Путин. Трамп. И их помощники и посланники.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

О чем же эта сделка? Уж поверьте – не про отпущенных и опущенных. Они – шлак, враги народа, причем как белорусского, так и американского, выкормыши Демпартии США, ее слизь из носа. А потому Трампу на них абсолютно плевать, так, побочка, типа смазочки, чтобы телега пободрее ехала.

Основа же большой сделки – даже не Украина, как мне кажется. Конечно, и она тоже. Но нынешняя вот эта ситуация с «Томагавками» – это не про Украину. Это про новый Карибский кризис. И грань ядерной войны. Почему?

Да потому что запускать эти ракеты смогут только американские расчеты. Но при этом они могут нести ядерный заряд. И вот летит вглубь России эта дура. Откуда руководство знает – ядерная ракета в пути или нет? Задействовать ядерную доктрину или нет? Что делать в такой ситуации? Уже идут намеки.