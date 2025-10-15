Депутаты проголосовали за изменение Водного кодекса

Депутаты в первом чтении приняли четыре законопроекта и ратифицировали международные соглашения, а также проголосовали за изменение Водного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние 11 лет в него лишь несколько раз вносились точечные корректировки. Пришло время глобально обновить документ. В списке одобренных и законопроект по «Вопросам нотариальной деятельности». В этой сфере продолжится цифровизация.

Николай Маратаев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Трансформация нотариальных бюро, нотариальной конторы, что позволит оптимизировать нагрузку и улучшить качество оказываемых услуг. Расширение возможностей удаленного доступа при совершении операций с использованием цифровых технологий. Прежде всего это делается для удобства населения, а также расширения спектра и качества оказываемых услуг и оперативности совершаемых действий.

Парламентарии предложили внести изменения и в закон по недропользованию. Документ позволит усовершенствовать правовое регулирование вопросов, связанных с геологическим изучением недр, добычей и переработкой полезных ископаемых, с учетом правоприменительной практики.

Денис Ушацкий, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Совершенствуется понятийный аппарат, появляется новое определение «внутрихозяйственный карьер». Кроме этого, закрепляется норма, которая регулирует использование природных ресурсов, а также добычу полезных ископаемых на поверхностных водах.

Закрепляется обязанность недропользователей. Они должны будут производить наблюдения за режимом подземных вод, при их добыче путем буровых скважин в объеме 5000 кубических метров в сутки и более, а также вести учет добываемых полезных ископаемых с применением взвешивающих устройств.

У Беларуси широкий транзитный потенциал. Как раз для развития в этом направлении депутаты проголосовали за системную корректировку закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».