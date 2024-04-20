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В деревне Красный Берег реконструируют мемориал «Детям – жертвам войны»

20 апреля 2024 16:48
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Еще один объект, на реконструкцию которого направят собранные сегодня, 20 апреля, средства, – мемориал «Детям – жертвам войны». Подобных ему нет во всей Европе. Это место скорби, которое часто называют «детской Хатынью», стало главной площадкой субботника в Гомельской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деревне Красный Берег реконструируют мемориал «Детям – жертвам войны»-1

В годы гитлеровской оккупации здесь действовал пересыльный концлагерь. Юных узников свозили со всей округи. Одних нацисты использовали как доноров для раненых немецких солдат, других отправляли на работы в Германию. Через него прошли почти 2 000 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Судьба большинства из них неизвестна. Памятник, созданный в 2007 году знаменитым белорусским архитектором Леонидом Левиным, стал символом утраченного детства.

В деревне Красный Берег реконструируют мемориал «Детям – жертвам войны»-4



Нина Шрейтер, директор Жлобинского историко-краеведческого музея:
Судьбы детей, которые погибли, судьбы детей, которые каким-то чудесным образом выжили. Вот это история, история выживших, воспоминания, которыми они делятся с нами. Это тот важнейший источник информации, которая сегодня важна очень для нас. Для музейщиков она важна сегодня в связи с тем, что мы должны донести историческую правду.

В деревне Красный Берег реконструируют мемориал «Детям – жертвам войны»-6

Юрий Горлов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Огромное внимание уделяется сегодня памятным местам, где происходили ужасные события, их просто не передать словами. Сегодня мы находимся на одном из таких мест, которые при посещении у женщины появляются слезы на глазах. А у мужчин образуется ком в горле от одной мысли о том, что здесь происходило.

В деревне Красный Берег реконструируют мемориал «Детям – жертвам войны»-9



Реконструкция мемориала «Детям – жертвам войны» пройдет в два этапа. Обновление территории под открытым небом планируют завершить уже этой весной. А к 80-й годовщине Великой Победы здесь возведут информационный центр с выставочным залом и кинолекторием.

# Памятники # общество # Юрий Горлов # Нина Шрейтер

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