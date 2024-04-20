В деревне Красный Берег реконструируют мемориал «Детям – жертвам войны»

Еще один объект, на реконструкцию которого направят собранные сегодня, 20 апреля, средства, – мемориал «Детям – жертвам войны». Подобных ему нет во всей Европе. Это место скорби, которое часто называют «детской Хатынью», стало главной площадкой субботника в Гомельской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы гитлеровской оккупации здесь действовал пересыльный концлагерь. Юных узников свозили со всей округи. Одних нацисты использовали как доноров для раненых немецких солдат, других отправляли на работы в Германию. Через него прошли почти 2 000 детей в возрасте от 8 до 14 лет. Судьба большинства из них неизвестна. Памятник, созданный в 2007 году знаменитым белорусским архитектором Леонидом Левиным, стал символом утраченного детства.





Нина Шрейтер, директор Жлобинского историко-краеведческого музея:

Судьбы детей, которые погибли, судьбы детей, которые каким-то чудесным образом выжили. Вот это история, история выживших, воспоминания, которыми они делятся с нами. Это тот важнейший источник информации, которая сегодня важна очень для нас. Для музейщиков она важна сегодня в связи с тем, что мы должны донести историческую правду.

Юрий Горлов, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Огромное внимание уделяется сегодня памятным местам, где происходили ужасные события, их просто не передать словами. Сегодня мы находимся на одном из таких мест, которые при посещении у женщины появляются слезы на глазах. А у мужчин образуется ком в горле от одной мысли о том, что здесь происходило.