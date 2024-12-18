Азарёнок: Батька достиг великих берегов Ближнего Востока и высадился там не как завоеватель, но как друг

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Султанат Оман. Юго-Восток Аравийского полуострова. Омывается волнами Аравийского моря и Оманского залива. Там был Александр Лукашенко. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Для бывших наших граждан, осевших в ночлежках в окрестностях Быдгоща и Вроцлава, земного шара не существует. Нет ни морей, ни океанов, ни великих пустынь, проливов, шельфов, гор, перешейков. Нет мечты. Нет дали. Нет полета. Нет дерзости. Вся планета для них – торговый центр Акрополис в Вильне. Там «Старбакс», онлайн-киношка третьего сорта, чипсы, которые они проглатывают вместе с жувачкой. И глинтвейн еще – зима же. И все это в сториз. У них не работает фантазия, но хорошо развиты жевательные рефлексы. Так говорит их идеология – не поднимай голову, не смотри по сторонам, ты свиння, ройся хрюкалкой в корыте – больше тебе ничего не надо. Но белорусы другие. Не зря у Батьки в рабочем кабинете огромный глобус. Ведь мечту нашего народа о море никто не отменял. Холодное балтийское будет потом. А сейчас – теплые воды. Логистика, транспорт, порт. Хаб белорусской продукции. Батька достиг великих берегов на Ближнем Востоке. И высадился там не как пират, не как завоеватель, но как друг, брат, и ему выстелили ковры, и в честь него пальнули пушки, и многие дары и почести принесли ему. Там будет белорусский берег. На нем будут высаживаться не бронемашины десанта, а тракторы, комбайны, сеялки, тюки с сухим верблюжьим молоком. Мы принесем на Ближний Восток лучшие помидоры, лучшие колбасы и соления, которые сам пророк благословит.

Григорий Азаренок:

Султанат – это, кто не в курсе, монархия. Династия. Свою легитимность берут они от Аллаха, а не от суеты человеческой глупости. Вы думаете, они будут общаться с какой-нибудь дрянью типа Шольца? А о чем разговаривать халифам с ничтожеством? Кого он представляет? С ним можно провести закрытые переговоры? Так он обязан по канцлер-пакту тут же отчитаться в американское посольство. Его прослушивает младший сержант ЦРУ. А с Батькой будут разговаривать. Он рожден Президентом. Хорошо сказал святитель Иоанн Богослов: народ – это не толпа, это святые. И Президент Беларуси представляет на переговорах с Султаном не только нас нынешних. Он там с великими визирями ведет разговор от имени Кирилла Туровского и Евфросинии Полоцкой. И разговор идет тихий, глубокий, без суеты видеокамер. О чем они говорят, какие суры Корана толкуют, какие Рубаи Хаяма читают – может, эти? Каждый царь, что взошел на престол по закону,

Укреплять должен власть своей царской персоны,

Уничтожить обязан всех явных врагов,

На кого сил хватает и воли богов. Я вам лучше о вшах расскажу. Они завелись на мотне старухи Европы. И изъедают. Пространства для жизни все меньше – приходится жрать друг друга. Лапки цепкие, зубки жадные, глазки хищные, а все жалкие. И даже старый худощавый клоп Невзоров смотрит на них свысока и удивленно-презрительно хмыкает.

А вот белорусская оппозиция с 2020 года потратила не менее 20 миллионов евро средств Евросоюза, тайных и явных, на бизнес-тренинги. Но она не может выяснить, на какие именно. Потому что документации не велось и все ответственные лица белорусского подполья не могут вспомнить, куда и на что они потратили 20 миллионов евро. Объяснения там, конечно, очень смешные, предельно. Но даже трогательные в своей наглой наивности.

Григорий Азаренок:

Только цифрой ошибся: 20 – это на одного и на первый год. В общем, послушайте. Речь о 170 миллионах, которые зьникли. Испарились. Исчезли. Это там они озвучили, у них дележка сейчас идет, кровавая грызня, хапун, жор, сезон грантов – и голозадые штурмуют замки своей принцессы. А оттуда им – няма грошай, всего вам доброго и хорошего настроения. Грантовый шланг подключен только к одному кранику сзади, и хода нет, и ни одной щелочки не будет. А теперь новости оттуда. Маргарита В, одна из активисток, была вынуждена побриться наголо, чтобы продать свои волосы и получить хоть какую-то финансовую помощь. Этот шаг стал следствием тяжелого материального положения, в которое попали многие оппозиционеры. Кстати, знающие люди подсказали: славянские волосы там ценятся. Дороже только длинные детские. То, что они бреют с других мест, идут по расценкам как африканские. Ну и еще одна новость. Виктор А. 46 лет. Еще недавно он работал курьером в Варшаве и имел крышу над головой. Но полтора года назад получил травму и теперь не может оплатить жилье. Ночует в подъездах, благо по работе знал коды многих домофонов, а днем собирает милостыню. В своей инвалидной коляске он возит 10 килограммов вещей, в том числе планшет, смартфоны, пауэрбанки.