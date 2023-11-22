Азарёнок: 10 лет, как поднялся Майдан, 10 лет, как мы с вами теперь «небратья»!
10 лет украинскому Майдану. В эти ноябрьские дни весь наш регион шагнул в пропасть. За трехмесячные скачки в центре столицы народ нашей южной соседки расплачивается до сих пор – миллионами своих граждан, территорией и ресурсами. На такую же дорогу пытались вывести нас, но Президент и силовики защитили страну.
Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
10 лет, как это прозвучало. 10 лет, как поднялся Майдан. 10 лет, как мы с вами теперь «небратья». Ну что, подведем итог?
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Главный лозунг – гидность. Достоинство. Это была революция достоинства. Я помню, БЧБ-дура в ранге преподавателя в государственной академии искусств, прошу заметить, расповедала нам дичь следующего содержания. Украинцы – не мы. Это мы рабы, никак восстать не можем. Про памяркоўнасць что-то затирала. Тупые анекдоты про стулья, гвозди и «можа, так і трэба». Я, студентик, уже тогда хотел встать и плюнуть в рожу. Интересно, где сейчас эта преподавателка? Я все жду ее в кино от ГУБОП-продакшн. Подождем. Но по поводу гидности давайте поговорим.
Сейчас есть Зеля, гнида. Массы его просто ненавидят. Его охраняет английский спецназ. Он хватает этих несчастных украинских мужиков. В подвалах, в супермаркетах, на дискотеках, в очереди за кофе. И гонит без всякой учебы на бойню, на мясо. А во втором ряду – какие-то то ли ляхи, то ли пиндосы, и не дают им отступать, гонят вперед.
Го, го, швайн, на рашнз, подыхать. Всех несогласных привязывают к столбам и порют плетьми и дубцами. Гнида закрыл все каналы, гнида всем рот заткнул. А его министры дарят доченькам виллы на вашем мясе. Где гидность? Где майдаун? Где кастрюлеголовые? За это боролись, небратушечки?
Или, может, вы вспомните, что выходили и кричали «банду гэть» против коррупции? Но такой коррупции, которая есть сейчас у вас, ее свет не видывал. Вам после скачек назначили министра финансов при Януковиче в гауляйтеры – это вы так против коррупции прыгали. И вы слова потом не пикнули. Вы это сожрали. А сейчас жена гниды вывозит ваших детей на органы для американских стариканов и для педофилических оргий для их элиты. Диточек ваших. Где гидность, небратушечки?
Я девочка, и я не хочу в ТС, я хочу кружевные трусики и в ЕС.
Где ты сейчас, девочка? Наверное, в том самом ЕС, в тех самых кружевных трусиках обслуживаешь ротиком каких-то дряблых вонючих упырей. А Украину взяли в ЕС? Ее взяли. Но по Бродскому.
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Где гидность? Где? Как тот труп в майданной елке – молчит. И смердит. Ведь не скажешь лучше Гоголя. Так продать…
Ну так что ж теперь визжать «а нас за що»? К чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор. Вам до сих пор везет только потому, что СВО надо еще и на Рублевке провести. Хотел вас Батька наш спасти. Да не дают вам. Вам уготована роль жертвы на западном алтаре. Уголовной шестерки. И вы добровольно пошли. Ну что ж. Раз захотели быть рабами – на колени.
И ведь от всего этого вас могли спасти. Те самые мужики из «Беркута». Дали бы им скрутить нацистскую падаль. Если бы Януковича за одно место на Западе не держали, если бы он не оказался трусливым козлом – спасли бы вас, идиотов, те бойцы. Как спасли нас. Наши орлы в черных беретах. Сегодня ОМОНу – 35 лет. Когда кажется, что враг силен, огромен, что мощь его бесконечна – надо просто встать напротив него и не опустить глаза. Так сделал Батька. Так сделал ОМОН. И казавшееся безумно сильным чудовище сдулось, как те БЧБ-шарики. Стало смешным и нелепым. Но тот взгляд врага вы выдержали. Спасибо вам, мужики, низкий поклон. Каждый час того противостояния – это нынешний мир для наших детей. Спасибо.
Тільки брехня це все. Ми брати, братами і залишимось. Ми вирвемо вас із брудних рук підлого заходу. І разом поженемо його, як і 80 років тому. І після одного з боїв сядемо в землянці і всі разом заспіваємо.