Азарёнок: 10 лет, как поднялся Майдан, 10 лет, как мы с вами теперь «небратья»!

10 лет украинскому Майдану. В эти ноябрьские дни весь наш регион шагнул в пропасть. За трехмесячные скачки в центре столицы народ нашей южной соседки расплачивается до сих пор – миллионами своих граждан, территорией и ресурсами. На такую же дорогу пытались вывести нас, но Президент и силовики защитили страну. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

10 лет, как это прозвучало. 10 лет, как поднялся Майдан. 10 лет, как мы с вами теперь «небратья». Ну что, подведем итог? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Главный лозунг – гидность. Достоинство. Это была революция достоинства. Я помню, БЧБ-дура в ранге преподавателя в государственной академии искусств, прошу заметить, расповедала нам дичь следующего содержания. Украинцы – не мы. Это мы рабы, никак восстать не можем. Про памяркоўнасць что-то затирала. Тупые анекдоты про стулья, гвозди и «можа, так і трэба». Я, студентик, уже тогда хотел встать и плюнуть в рожу. Интересно, где сейчас эта преподавателка? Я все жду ее в кино от ГУБОП-продакшн. Подождем. Но по поводу гидности давайте поговорим. Сейчас есть Зеля, гнида. Массы его просто ненавидят. Его охраняет английский спецназ. Он хватает этих несчастных украинских мужиков. В подвалах, в супермаркетах, на дискотеках, в очереди за кофе. И гонит без всякой учебы на бойню, на мясо. А во втором ряду – какие-то то ли ляхи, то ли пиндосы, и не дают им отступать, гонят вперед.

Го, го, швайн, на рашнз, подыхать. Всех несогласных привязывают к столбам и порют плетьми и дубцами. Гнида закрыл все каналы, гнида всем рот заткнул. А его министры дарят доченькам виллы на вашем мясе. Где гидность? Где майдаун? Где кастрюлеголовые? За это боролись, небратушечки? Или, может, вы вспомните, что выходили и кричали «банду гэть» против коррупции? Но такой коррупции, которая есть сейчас у вас, ее свет не видывал. Вам после скачек назначили министра финансов при Януковиче в гауляйтеры – это вы так против коррупции прыгали. И вы слова потом не пикнули. Вы это сожрали. А сейчас жена гниды вывозит ваших детей на органы для американских стариканов и для педофилических оргий для их элиты. Диточек ваших. Где гидность, небратушечки?

Я девочка, и я не хочу в ТС, я хочу кружевные трусики и в ЕС. Где ты сейчас, девочка? Наверное, в том самом ЕС, в тех самых кружевных трусиках обслуживаешь ротиком каких-то дряблых вонючих упырей. А Украину взяли в ЕС? Ее взяли. Но по Бродскому.

Подробности в видео в нашем Telegram-канале. Где гидность? Где? Как тот труп в майданной елке – молчит. И смердит. Ведь не скажешь лучше Гоголя. Так продать…

Ну так что ж теперь визжать «а нас за що»? К чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор. Вам до сих пор везет только потому, что СВО надо еще и на Рублевке провести. Хотел вас Батька наш спасти. Да не дают вам. Вам уготована роль жертвы на западном алтаре. Уголовной шестерки. И вы добровольно пошли. Ну что ж. Раз захотели быть рабами – на колени.