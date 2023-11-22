Белорусские сенаторы одобрили ратификацию меморандума о вступлении в ШОС

Новости Беларуси. На заседании 11-й сессии Совета Республики сенаторы рассмотрели ряд важных документов. В частности, был ратифицирован меморандум об обязательствах Беларуси по вступлению в ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время в состав Шанхайской организации сотрудничества входят 9 стран – это Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Ожидается, что процесс вступления Минска завершится к очередному саммиту Организации, который планируется в 2024 году в Астане.

Алексей Кушнаренко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Положения меморандума полностью соответствуют нашим государственным интересам, потому что это позволит полноправно участвовать в работе этой масштабной мировой Организации, значительно укрепит наши внешнеполитические и экономические позиции как в Азиатском регионе, так и на мировой арене. А также это будет содействовать нашему активному сотрудничеству с государствами – членами Организации.

В Совете Республики 22 ноября также одобрили законопроект о бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты и внесение изменений в закон «Об основах административных процедур».