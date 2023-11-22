Белорусские сенаторы одобрили ратификацию меморандума о вступлении в ШОС
Новости Беларуси. На заседании 11-й сессии Совета Республики сенаторы рассмотрели ряд важных документов. В частности, был ратифицирован меморандум об обязательствах Беларуси по вступлению в ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время в состав Шанхайской организации сотрудничества входят 9 стран – это Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Ожидается, что процесс вступления Минска завершится к очередному саммиту Организации, который планируется в 2024 году в Астане.
Алексей Кушнаренко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Положения меморандума полностью соответствуют нашим государственным интересам, потому что это позволит полноправно участвовать в работе этой масштабной мировой Организации, значительно укрепит наши внешнеполитические и экономические позиции как в Азиатском регионе, так и на мировой арене. А также это будет содействовать нашему активному сотрудничеству с государствами – членами Организации.
В Совете Республики 22 ноября также одобрили законопроект о бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты и внесение изменений в закон «Об основах административных процедур».
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вводится такой институт, как проактивный формат реализации административной процедуры, когда те или иные действия уполномоченных государственных органов связаны с возникновением тех или иных юридических событий, например, рождением ребенка, вступлением в брак. Тогда реализация самой административной процедуры не зависит от заявительного характера и действий самого гражданина, а является обязанностью уполномоченного государственного органа – собрать необходимый пакет документов и проинформировать гражданина о наступлении тех или иных правовых последствий.
Кроме того, сенаторы ратифицировали соглашение с правительством Вьетнама о сотрудничестве в сфере образования, а также соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в странах Евразийского экономического союза.