Белорусские космонавтки показали отработку действий при посадке аппарата на воду

Подготовку к космическому старту продолжают представительницы Беларуси Марина Василевская и Анастасия Ленкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешно завершены уже несколько этапов практических занятий. Ранее девушки прошли тренировки в невесомости. Журналистам показали, как отрабатывается один из сценариев экстремальной посадки спускаемого аппарата. Так называемое «приводнение» в космической практике встречается нечасто, однако и к такому развитию ситуации нужно быть готовыми. Каждая тренировка требует максимальной собранности, к тому же это еще и проверка на выносливость. Девушки выдерживают нагрузки, которые порой не под силу даже профессиональным спортсменам.

Подготовку в центре Гагарина проходят основной и дублирующий составы. Быстро вливаться в работу и справляться с задачами подготовки претенденткам на полет помогают опытные командиры экипажей. Их космические наставники – Олег Новицкий и Иван Вагнер.

Марина Василевская:

При таких тренировках нужно скоординировать все движения, наладить работу. У меня очень опытный командир. Я ему доверяю. Мы будем брать белорусский флаг. Еще хотела бы взять наш белорусский паспорт и быть той, кто сможет сделать фотографию из обзорного иллюминатора с паспортом, как свидетельство того, что у нас в Беларуси есть космос.