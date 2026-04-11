Азаренок: Трамп думал, что в Иране повторит свой венесуэльский триумф – он жестоко ошибся!
Григорий Азаренок, СТВ:
Я был в Иране. И расскажу вам об этой стране, об этих сильных, ярких, удивительных людях. Я шел по пыльным дорогам и думал об истории. Основной материал выйдет чуть позже, мы готовим его к эфиру. Это будет кино, ибо репортажи новостные не передают той атмосферы.
Трамп думал, что повторит свой венесуэльский триумф, что жрущие бургеры будут тихо наблюдать, как он ворует лидера, и чесать свои задние места. Он думал, что после смерти аятоллы и руководства нефть у него в кармане. Он ошибся. Он жестоко ошибся. Он даже представить себе не мог, что есть в этом мире что-то кроме бабла и земного удовольствия. Есть иншааллах. Небольшой эпизод из храма.
Григорий Азаренок:
У кого-то религия – бургер, кола, банковский счет, риэлторская сделка, счет на Гавайях или на острове Эпштейна, или еще где-то, развлечения, Голливуд, звезды Голливуда, на Манхэттене пожить, там еще чего-то у нас поют некоторые и так далее. Ну а вот здесь – здесь совершенно другая религия. Вы можете увидеть эту мощь.
Мы попали в святая святых. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, как трогательно, любовно все это сделано. Каждый выезд, каждая деталь. Это просто потрясающе. Видите, вспоминаю сейчас очень мощный монолог из Есенина. Почему наши народы похожи? Потому что там тоже звучала мысль такого прогрессивного либерального человека. Он говорил: странный и смешной вы народ, жили весь век свой нищими, строили храмы Божии, а я бы их давным-давно перестроил в места отхожие. Вот это говорят представители вот этого вот либерализма, прогрессизма, ложно понимаемого. А вот те народы, которые самое драгоценное, самое красивое, самое восхитительное сделают для храма, может быть, даже где-то ограничат себя, возьмут аскезу, но сделают вот такую красоту, вот эти народы имеют будущее и оправдание перед Богом.
Подробнее в видео.