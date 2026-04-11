Азаренок: Трамп думал, что в Иране повторит свой венесуэльский триумф – он жестоко ошибся!

Григорий Азаренок, СТВ:

Я был в Иране. И расскажу вам об этой стране, об этих сильных, ярких, удивительных людях. Я шел по пыльным дорогам и думал об истории. Основной материал выйдет чуть позже, мы готовим его к эфиру. Это будет кино, ибо репортажи новостные не передают той атмосферы.

Трамп думал, что повторит свой венесуэльский триумф, что жрущие бургеры будут тихо наблюдать, как он ворует лидера, и чесать свои задние места. Он думал, что после смерти аятоллы и руководства нефть у него в кармане. Он ошибся. Он жестоко ошибся. Он даже представить себе не мог, что есть в этом мире что-то кроме бабла и земного удовольствия. Есть иншааллах. Небольшой эпизод из храма.