В Жлобинском районе готовят к открытию современный молочно-товарный комплекс

В Беларуси продолжается масштабная модернизация молочной отрасли. По поручению главы государства для животных создают современные условия содержания. Задача – за предыдущий и нынешний годы построить с государственной поддержкой 6 десятков молочно-товарных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них уже ввели в эксплуатацию, остальные готовятся к открытию. Один из таких объектов – высокотехнологичный комплекс на 760 голов – находится в Жлобинском районе. Он станет частью большой программы обновления аграрного сектора Гомельской области. Об «умном» подходе в заботе о животных – материал Анны Корольчук. Главный принцип работы нового комплекса – замкнутый цикл. Вся технология движения поголовья построена так, чтобы максимально автоматизировать контроль за здоровьем животных и повысить эффективность производства.

Вадим Нагорный, директор филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:

Это блок-накопитель. С этого блока корова переходит в доильную яму. У нас она рассчитана на 48 голов, где проходит процесс доения. После процесса доения, вот мы сейчас подошли к селекционной калитке. Здесь установлены датчики, которые будут считывать информацию с транспондеров, на которых будет считываться физиология животного. Система управления позволит следить за каждым животным онлайн. Если надои падают, она подскажет возможные причины: будь то приближение периода сухостоя или необходимость ветеринарного вмешательства. Отслеживая показатели качества молока, можно формировать рацион кормления: компенсировать недостаток белков и жиров. Новый комплекс рассчитан на 760 голов дойного стада.

Валерий Хичев, начальник участка филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:

Здесь находится около 180 голов. Все они вот тут представлены. Из них 90 голов мы уже пытаемся раздаивать. На территории комплекса находится еще телятничек маленький.