В Жлобинском районе готовят к открытию современный молочно-товарный комплекс
В Беларуси продолжается масштабная модернизация молочной отрасли. По поручению главы государства для животных создают современные условия содержания. Задача – за предыдущий и нынешний годы построить с государственной поддержкой 6 десятков молочно-товарных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них уже ввели в эксплуатацию, остальные готовятся к открытию. Один из таких объектов – высокотехнологичный комплекс на 760 голов – находится в Жлобинском районе. Он станет частью большой программы обновления аграрного сектора Гомельской области.
Об «умном» подходе в заботе о животных – материал Анны Корольчук.
Главный принцип работы нового комплекса – замкнутый цикл. Вся технология движения поголовья построена так, чтобы максимально автоматизировать контроль за здоровьем животных и повысить эффективность производства.
Вадим Нагорный, директор филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:
Это блок-накопитель. С этого блока корова переходит в доильную яму. У нас она рассчитана на 48 голов, где проходит процесс доения. После процесса доения, вот мы сейчас подошли к селекционной калитке. Здесь установлены датчики, которые будут считывать информацию с транспондеров, на которых будет считываться физиология животного.
Система управления позволит следить за каждым животным онлайн. Если надои падают, она подскажет возможные причины: будь то приближение периода сухостоя или необходимость ветеринарного вмешательства. Отслеживая показатели качества молока, можно формировать рацион кормления: компенсировать недостаток белков и жиров. Новый комплекс рассчитан на 760 голов дойного стада.
Валерий Хичев, начальник участка филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:
Здесь находится около 180 голов. Все они вот тут представлены. Из них 90 голов мы уже пытаемся раздаивать. На территории комплекса находится еще телятничек маленький.
На комплексе появится 36 новых рабочих мест. Персонал уже набирают. Ввод объекта позволит хозяйству в полтора раза увеличить объемы производства молока. Сегодня «Папоротное-Агро» сдает по 30 тонн в сутки на Рогачевский молочно-консервный комбинат. Думают здесь и о развитии мясного направления. Около деревни Малевичи возводят еще один современный объект – телятник на 350 голов.
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