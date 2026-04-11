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В Жлобинском районе готовят к открытию современный молочно-товарный комплекс

11 апреля 2026 17:33
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В Беларуси продолжается масштабная модернизация молочной отрасли. По поручению главы государства для животных создают современные условия содержания. Задача – за предыдущий и нынешний годы построить с государственной поддержкой 6 десятков молочно-товарных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Часть из них уже ввели в эксплуатацию, остальные готовятся к открытию. Один из таких объектов – высокотехнологичный комплекс на 760 голов – находится в Жлобинском районе. Он станет частью большой программы обновления аграрного сектора Гомельской области.

Об «умном» подходе в заботе о животных – материал Анны Корольчук.

Главный принцип работы нового комплекса – замкнутый цикл. Вся технология движения поголовья построена так, чтобы максимально автоматизировать контроль за здоровьем животных и повысить эффективность производства.

В Жлобинском районе готовят к открытию современный молочно-товарный комплекс-2

Вадим Нагорный, директор филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:
Это блок-накопитель. С этого блока корова переходит в доильную яму. У нас она рассчитана на 48 голов, где проходит процесс доения. После процесса доения, вот мы сейчас подошли к селекционной калитке. Здесь установлены датчики, которые будут считывать информацию с транспондеров, на которых будет считываться физиология животного.

Система управления позволит следить за каждым животным онлайн. Если надои падают, она подскажет возможные причины: будь то приближение периода сухостоя или необходимость ветеринарного вмешательства. Отслеживая показатели качества молока, можно формировать рацион кормления: компенсировать недостаток белков и жиров. Новый комплекс рассчитан на 760 голов дойного стада. 

В Жлобинском районе готовят к открытию современный молочно-товарный комплекс-4

Валерий Хичев, начальник участка филиала «Папоротное-Агро» Белорусского металлургического завода:
Здесь находится около 180 голов. Все они вот тут представлены. Из них 90 голов мы уже пытаемся раздаивать. На территории комплекса находится еще телятничек маленький.

В Жлобинском районе готовят к открытию современный молочно-товарный комплекс-6

На комплексе появится 36 новых рабочих мест. Персонал уже набирают. Ввод объекта позволит хозяйству в полтора раза увеличить объемы производства молока. Сегодня «Папоротное-Агро» сдает по 30 тонн в сутки на Рогачевский молочно-консервный комбинат. Думают здесь и о развитии мясного направления. Около деревни Малевичи возводят еще один современный объект – телятник на 350 голов.

Далее смотрите в видео.

# Сельское хозяйство # Предприятия Беларуси

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