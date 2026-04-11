Величайший подвиг XX века – поговорили с племянницей Юрия Гагарина о ее легендарном дяде

Один герой, одна легендарная фраза и событие, после которого космос перестал быть мечтой для человечества. 12 апреля значимая дата в календаре – исполнится 65 лет с момента, как Юрий Гагарин совершил первый в мире орбитальный космический полет. Так был открыт путь к звездам. С тех пор 12 апреля мы празднуем День космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К развитию космической отрасли причастны и белорусские ученые, а среди астронавтов – целая плеяда уроженцев нашей страны: Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий, Марина Василевская. С 2012 года на орбите находятся белорусские спутники, сейчас наши ученые готовятся к новым запускам. Параллельно ищут пути решения глобальной проблемы космического мусора. Не обошлось и без сюрпризов к празднику – в магазинах появились... космические пельмени. Притяжение космоса – в репортаже наших корреспондентов. Поехали!

12 апреля 1961 года. Легендарное «Поехали!», прозвучавшее с Байконура, знаменует начало новой космической эры. Эпохальное событие войдет в учебники истории. Первый орбитальный облет Земли, совершенный Гагариным на корабле «Восток-1», открывает человечеству путь к звездам. Племянница Юрия Гагарина Наталья вспоминает своего легендарного дядю как человека необыкновенной доброты, честный, открытый, он всегда был готов прийти на помощь. За лучшими качествами стальной характер, закаленный военным детством: жизнь в фашистской оккупации, постоянный голод и страх не сломили будущего космонавта.

Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:

Все друзья его вспоминают о том, что и после полета он для них остался таким же Юрой, Юркой. Он был самым обычным мальчишкой. Маменькиным сынком он не был никогда, он был шаловливым. Но в этих шалостях не было грубости какой-то. И когда уже Гжатск был освобожден, это было 6 марта 1943 года, возобновились занятия в школе, Юрий Алексеевич считал, что самая-самая большая радость, потому что возобновились они 9 марта, в день его рождения.