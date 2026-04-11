Величайший подвиг XX века – поговорили с племянницей Юрия Гагарина о ее легендарном дяде
Один герой, одна легендарная фраза и событие, после которого космос перестал быть мечтой для человечества. 12 апреля значимая дата в календаре – исполнится 65 лет с момента, как Юрий Гагарин совершил первый в мире орбитальный космический полет. Так был открыт путь к звездам. С тех пор 12 апреля мы празднуем День космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К развитию космической отрасли причастны и белорусские ученые, а среди астронавтов – целая плеяда уроженцев нашей страны: Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий, Марина Василевская. С 2012 года на орбите находятся белорусские спутники, сейчас наши ученые готовятся к новым запускам. Параллельно ищут пути решения глобальной проблемы космического мусора. Не обошлось и без сюрпризов к празднику – в магазинах появились... космические пельмени.
Притяжение космоса – в репортаже наших корреспондентов. Поехали!
12 апреля 1961 года. Легендарное «Поехали!», прозвучавшее с Байконура, знаменует начало новой космической эры. Эпохальное событие войдет в учебники истории. Первый орбитальный облет Земли, совершенный Гагариным на корабле «Восток-1», открывает человечеству путь к звездам.
Племянница Юрия Гагарина Наталья вспоминает своего легендарного дядю как человека необыкновенной доброты, честный, открытый, он всегда был готов прийти на помощь. За лучшими качествами стальной характер, закаленный военным детством: жизнь в фашистской оккупации, постоянный голод и страх не сломили будущего космонавта.
Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:
Все друзья его вспоминают о том, что и после полета он для них остался таким же Юрой, Юркой. Он был самым обычным мальчишкой. Маменькиным сынком он не был никогда, он был шаловливым. Но в этих шалостях не было грубости какой-то. И когда уже Гжатск был освобожден, это было 6 марта 1943 года, возобновились занятия в школе, Юрий Алексеевич считал, что самая-самая большая радость, потому что возобновились они 9 марта, в день его рождения.
В память о Гагарине Наталья реализует международный культурно-просветительский проект «Космос». Чтобы молодежь понимала, в каких условиях формировалась космическая отрасль. Ученые совершили настоящий подвиг – спустя всего 16 лет после Великой Отечественной войны им удалось отправить человека на орбиту. Белорусы к этому тоже причастны.
Наталья Гагарина:
Беларусь по праву может гордиться тем, что она стояла вообще у истоков становления космической отрасли. У нас здесь, в Беларуси, и оптика, и электроника, и термоизоляционные материалы, все это делалось. И третья ступень ракетоносителя была сконструирована Семеном Ариевичем Косбергом, уроженцем города Слуцка. И начальником космодрома Байконур был тоже уроженец Беларуси Герчик. И тренировал первых космонавтов Марк Галлай, корни которого уходят в Волковыск.
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