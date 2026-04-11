В Минске завершилась XXVIII Международная выставка-ярмарка «Отдых-2026»

В Минске завершилась «Большая туристическая неделя». Главное событие – международная выставка-ярмарка «Отдых-2026» подвела итоги. Три дня площадка была центром притяжения для тех, кто планирует свой идеальный отпуск, выбирает новые маршруты и следит за трендами сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские стенды в этот раз сделали ставку на здоровье. Основной акцент – на санаторно-курортном лечении. Свои программы представили более 70 санаториев со всей страны. На ярмарке туруслуг можно было найти все: от классического оздоровления и отдыха в заповедниках до необычных туров по старинным усадьбам. Главный посыл простой: в Беларуси можно отдохнуть с комфортом и пользой.

Наталья Мельниченко, владелец туристического комплекса: Нас называют «белорусская Аляска». Не нужно виз и перелетов. У нас есть своя Аляска. И сегодня мы представляем наш комплекс. У нас 32 хаски, 11 лошадей, 100 коз-овец, свинотерапия, прекрасный дикий кабан, модульные домики и очень много обширных программ для взрослых и для детей.

Елена Малько, посетитель выставки «Отдых-2026»: Кое-что выбрала. Мне, например, очень понравился «Ислочь-Парк». Вот только что к ним подходила. Думаю, что к ним стоит поехать. Вообще про него не знала. Это новое для меня что-то.

Свои туристические «фишки» показали и гости. Кроме Беларуси, на выставке работали представители еще 9 стран: России, Кыргызстана, Мьянмы, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кубы, Грузии и Турции. Для наших туристов это отличный шанс выбрать направление на свой вкус и кошелек.

Улугбек Израилов, представитель турагенства Кыргызстана:

Мы можем вас удивить, например, охотой с орлами. То есть это большие беркуты, и с ними выходить на охоту. У нас есть гончие собаки, которые тоже у нас выходили на охоту. Можем собирать с вами юрту. Вы можете увидеть настоящих кочевников в Кыргызстане. Это одна из единственных стран, где сохранились вот эти кочевые образы жизни в стране. В этом году проходит Всемирные игры кочевников. Собираются более 100 стран, и это как Олимпийские игры, и играют в эти кочевые игры.

Помимо ярких презентаций, на выставке шла серьезная работа: эксперты обсуждали планы и подписывали контракты на будущие сезоны. Главная цель – сделать путешествия доступнее и интереснее. Развитие туризма сейчас – одна из важнейших задач для страны. Планы масштабные: в ближайшие годы вклад этой сферы в общую экономику должен вырасти до 4,5 %.