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Автовокзал Московский в Минске с 1 августа не принимает 15 междугородных рейсов

01 августа 2013 19:51
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Новости Беларуси. По новому маршруту. Автовокзал Московский в Минске с 1 августа не принимает 15 междугородных рейсов.

Теперь автобусы в направлении Бешенковичей, Браслава, Витебска, Миор, Новолукомля, Новополоцка, Чашников, Шарковщины и Полоцка отправляются от вокзала «Восточный». Туда же транспорт будет и прибывать.

На обратном пути в Минск для удобства пассажиров их могут высадить возле станции метро «Восток», а уже дальше автобусы отправятся на конечную, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Транспорт Минска

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