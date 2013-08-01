Новости Беларуси. По новому маршруту. Автовокзал Московский в Минске с 1 августа не принимает 15 междугородных рейсов.

Теперь автобусы в направлении Бешенковичей, Браслава, Витебска, Миор, Новолукомля, Новополоцка, Чашников, Шарковщины и Полоцка отправляются от вокзала «Восточный». Туда же транспорт будет и прибывать.

На обратном пути в Минск для удобства пассажиров их могут высадить возле станции метро «Восток», а уже дальше автобусы отправятся на конечную, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.