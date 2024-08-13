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Авторские куклы по мотивам известных персонажей. Побывали на выставке «Билет в историю» и показываем самое интересное

13 августа 2024 12:30
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Выставка «Билет в историю» открылась в Минской областной библиотеке имени Пушкина. Здесь все: Рогволод, Рогнеда, Анастасия Слуцкая, персонажи родом из Средневековья не могут остаться незамеченными.  Ручная работа, каждая деталь продумана до мелочей.

Авторские куклы по мотивам известных персонажей. Побывали на выставке «Билет в историю» и показываем самое интересное-1

Екатерина всегда любила играть с бумажными куклами. На листе рисовала фигурки, а рядом гардероб на все случаи жизни. Но потом это стало больше, чем детская забава. И уже будучи студенткой она сделала свою первую настоящую ляльку из самозатвердевающего пластика.

Авторские куклы по мотивам известных персонажей. Побывали на выставке «Билет в историю» и показываем самое интересное-4

Екатерина Тарасенко, мастер-кукольник:
Когда я леплю более сложные куклы, здесь стоит задача передать именно характер и настроение. Допустим, Анна Каренина, должна быть улыбка сквозь грусть.

Подробности в видео.

# Выставки в Минске # общество # Валерия Яскевич

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