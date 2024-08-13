Авторские куклы по мотивам известных персонажей. Побывали на выставке «Билет в историю» и показываем самое интересное

Выставка «Билет в историю» открылась в Минской областной библиотеке имени Пушкина. Здесь все: Рогволод, Рогнеда, Анастасия Слуцкая, персонажи родом из Средневековья не могут остаться незамеченными. Ручная работа, каждая деталь продумана до мелочей.

Екатерина всегда любила играть с бумажными куклами. На листе рисовала фигурки, а рядом гардероб на все случаи жизни. Но потом это стало больше, чем детская забава. И уже будучи студенткой она сделала свою первую настоящую ляльку из самозатвердевающего пластика.