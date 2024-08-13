Белорусов освободили из трудового рабства в Италии

Посольство Беларуси в Риме находится в постоянном контакте с белорусскими гражданами, попавшими в сложную жизненную ситуацию на территории Италии. В настоящее время все они освобождены из-под стражи. Об этом сообщили в МИД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представительством оказывается вся необходимая консульско-правовая помощь и предпринимаются меры по скорейшему возвращению на Родину. Ранее в итальянских СМИ сообщили о том, что в пригороде Милана была пресечена деятельность нелегальной табачной фабрики, на которой работали в том числе и граждане Беларуси.

Отмечается, что условия труда были близки к рабским. Работники не могли свободно перемещаться, ворота были всегда заперты, у людей забрали телефоны и паспорта, велось постоянное видеонаблюдение. Сообщается, что на работу в Италию граждане Беларуси попали по объявлению, в котором обещали зарплаты до 3 тысяч евро в месяц. В страну они были доставлены различными путями через посредников.