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Виктор Каранкевич: белорусская продукция должна быть востребованной и конкурентоспособной

13 августа 2024 10:42
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В правительстве представлен новый вице-премьер Виктор Каранкевич. В Совмине он будет курировать вопросы промышленного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Каранкевич: белорусская продукция должна быть востребованной и конкурентоспособной-1

Новый заместитель премьер-министра отметил, что готов оперативно подключиться к решению поставленных задач, которые стоят перед отраслью.

Виктор Каранкевич: белорусская продукция должна быть востребованной и конкурентоспособной-4

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Эта высокая должность – это огромное доверие, большая ответственность. Поэтому уже с утра я нахожусь здесь, на рабочем месте, чтобы уже оперативно входить в курс всех вопросов, которые связаны с деятельностью курируемых отраслей. Основная задача – дальнейшая реализация инвестиционных проектов, модернизация основных производственных фондов, вопросы импортозамещения, внедрение современного оборудования, повышение эффективности работы предприятий. И вопросы качества. Это основная задача, которая была поставлена. Белорусская продукция должна быть востребованной и на внутреннем рынке и конкурентоспособной по поставкам за пределы Республики Беларусь.

Виктор Каранкевич пришел на место Петра Пархомчика, который, согласно решению Президента, направлен в Брестскую область председателем облисполкома. Роман Головченко подчеркнул, что губернатор прошел большой путь и у него достаточно богатый опыт работы в отрасли.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Виктор Каранкевич

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