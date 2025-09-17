Лукашенко: если не туда завернём, на ВНС никто молчать не будет, это гарант

Страна отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства. Акценты, смыслы и национальную значимость праздника обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел большую встречу с идеологическим активом и экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Региональная идеология может быть качественной. Пример – «Минская правда». Не просто издание, а образец конвергентной журналистики центрального региона. Держит пульс геополитической повестки.

Лариса Коршун, генеральный директор информационного агентства «Минская правда»:

Главное, мы отвечаем на вопрос, почему это происходит. Потому что сегодня человеку важно именно объяснить процессы. Информационный шум, вокруг тьма просто информации. И если мы не будем разъяснять, именно нести эту разъяснительную функцию как журналисты, как средство массовой информации, то тогда наше общество просто запутается.

Прекрасная сила – это наши женщины. Они все хороши, но такие разные, уникальные. Анна Канопацкая – оппозиционерка, но не змагарка. Именно так, с феминистическим суффиксом, пыталась продать себя как будущую президентку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация в стране такая, что женщина не потянет эту должность. Ну и потом, я как человек военный… Построили парад, еще чего-то, тысячи военных и прочее – приходит женщина. Ну хорошо, сейчас уже в штанах ходят в основном женщины. А в юбке? Я как военный человек не очень это воспринимал.

ВНС забрало на себя по Конституции часть функций, которые раньше принадлежали Президенту. Например, определение военной стратегии, доктрины.

Александр Лукашенко:

Ну да, определило ВНС военную стратегию. Так мы бы и без ВНС, Президент бы определил, но ВНС – 3 тысячи человек всегда лучше, чем один. Если не туда завернем, на ВНС никто молчать не будет, и ты первая выступишь. Это гарант, это стабильность в этом плане. И что тут у Президента забрали? Президент может внести предложение. Пока ВНС поддерживает все предложения Президента. А я стараюсь вносить такие предложения, чтобы не подвергнуться критике со стороны ВНС, чтобы вообще не отвергли мои предложения. То есть это уже такой сдерживающий фактор. Даже я, диктатор, 30 лет проработавший, чувствую это. А придет молодой Президент, он тем более будет чувствовать. А вот Ольге Шпилевской, предводительнице БСЖ, мало быть просто сногсшибательной. Она хотела бы владеть убийственными навыками военной подготовки.

Ольга Шпилевская, председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин», директор Национального филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Я не хочу, чтобы завтра в оппозиционных изданиях появились заголовки: «Лукашенко ставит под ружье женщин». Я хочу, чтобы появились заголовки: «Женщины просят Лукашенко поставить их под ружье». Александр Лукашенко:

Оля, война – это дело мужское. Я сторонник этого. А вот партийная леди «Белой Руси» Ольга Чемоданова обеспокоена, с каким багажом придем к новой электоральной кампании. Ольга Чемоданова, председатель партии «Белая Русь»:

К каким рискам и вызовом уже стоит нам готовиться?

Александр Лукашенко:

Не буду даже долго рассуждать на эту тему. Экономика. Открытый разговор профессионалов без запретных тем. Григорий Азаренок, главный борец с «невероятностью», задается вопросом о политических оппонентах, но Президент предлагает сублимировать запал медийного комиссара на демографический фронт.