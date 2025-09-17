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Форум патриотических сил в День народного единства проходит в Минске

17 сентября 2025 17:48
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В День народного единства по всей стране проходят многочисленные встречи. Они совмещают историю, традиции, творчество и собирают тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит масштабный форум патриотических сил. Несколько тысяч человек, целая палитра поколений, профессий и регионов стали живой иллюстрацией нашего главного выбора: сильной, независимой и процветающей Беларуси.

Форум патриотических сил в День народного единства проходит в Минске-2

Алина Мычко, корреспондент:
В зале Дворца спорта – несколько тысяч белорусов. Участники, а это известные политические деятели, активисты общественных объединений и представители гражданского общества, поднимают самые важные темы. В фокусе – «грани единства»: культурные, исторические и духовные связи нашего народа. 

Форум патриотических сил в День народного единства проходит в Минске-4

В этот знаковый день мы демонстрируем наше единство, сплоченность и, главное, стойкость перед любыми вызовами. Кстати, именно на этой площадке, во Дворце спорта, белорусы впервые показали миру свое стремление вместе справляться с любыми вызовами. 

Форум патриотических сил в День народного единства проходит в Минске-6

Когда стране крайне необходимо было определить исторический курс, представители всех регионов (от аграриев до высших должностных лиц) решали, как будем дальше жить, чем зарабатывать и куда инвестировать. В 1996-м, именно под сводами Дворца спорта, прошло I Всебелорусское народное собрание. 

И сегодня эта площадка вновь объединила тех, кому небезразлична судьба страны. Участники форума начали собираться задолго до начала. Зал полон, и это сигнал всему миру. Белорусы – едины! О значении единства для общества и будущего государства, ну и, конечно, о сегодняшнем празднике мы поговорили с приглашенными.

Форум патриотических сил в День народного единства проходит в Минске-8

Александр Лукьянов, первый секретарь общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»: 
Во взаимопомощи наше единство. А взаимопомощь, конечно, это что? Это труд. Труд, который нас тоже объединяет. Не только дает нам возможность для самореализации, но и возможность почувствовать плечо товарища, укрепить нашу Родину. Мы понимаем, что только трудясь, можем стать еще лучше. И в труде тоже наше единство.

Подробнее в видеоматериале.

# День народного единства

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