Форум патриотических сил в День народного единства проходит в Минске

В День народного единства по всей стране проходят многочисленные встречи. Они совмещают историю, традиции, творчество и собирают тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске проходит масштабный форум патриотических сил. Несколько тысяч человек, целая палитра поколений, профессий и регионов стали живой иллюстрацией нашего главного выбора: сильной, независимой и процветающей Беларуси.

Алина Мычко, корреспондент:

В зале Дворца спорта – несколько тысяч белорусов. Участники, а это известные политические деятели, активисты общественных объединений и представители гражданского общества, поднимают самые важные темы. В фокусе – «грани единства»: культурные, исторические и духовные связи нашего народа.

В этот знаковый день мы демонстрируем наше единство, сплоченность и, главное, стойкость перед любыми вызовами. Кстати, именно на этой площадке, во Дворце спорта, белорусы впервые показали миру свое стремление вместе справляться с любыми вызовами.

Когда стране крайне необходимо было определить исторический курс, представители всех регионов (от аграриев до высших должностных лиц) решали, как будем дальше жить, чем зарабатывать и куда инвестировать. В 1996-м, именно под сводами Дворца спорта, прошло I Всебелорусское народное собрание. И сегодня эта площадка вновь объединила тех, кому небезразлична судьба страны. Участники форума начали собираться задолго до начала. Зал полон, и это сигнал всему миру. Белорусы – едины! О значении единства для общества и будущего государства, ну и, конечно, о сегодняшнем празднике мы поговорили с приглашенными.