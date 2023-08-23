Автопилоты и агродроны. Прорывные технологии в сельском хозяйстве обсудили на форуме в Могилёвском районе

Новости Беларуси. Аграрный сектор Беларуси переходит на цифровые рельсы. С каждым годом все больше хозяйств используют для обработки полей элементы точного земледелия: автопилоты, спутниковые снимки, агродроны и метеосистемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С обсуждения этой темы стартовал инвестиционный форум Могилевского района. Потенциальные партнеры от аграриев до банков искали решения, как процесс цифровой трансформации сделать более понятным, а главное – доступным для белорусских сельхозпредприятий. Применение новых технологий позволяет получать в 2,5 раза больше урожая и при этом сократить затраты на 30 %. На форуме присутствовали руководители хозяйств, где новации уже используют, и те, кто только примеряет новый формат.