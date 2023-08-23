Автопилоты и агродроны. Прорывные технологии в сельском хозяйстве обсудили на форуме в Могилёвском районе
Новости Беларуси. Аграрный сектор Беларуси переходит на цифровые рельсы. С каждым годом все больше хозяйств используют для обработки полей элементы точного земледелия: автопилоты, спутниковые снимки, агродроны и метеосистемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С обсуждения этой темы стартовал инвестиционный форум Могилевского района. Потенциальные партнеры от аграриев до банков искали решения, как процесс цифровой трансформации сделать более понятным, а главное – доступным для белорусских сельхозпредприятий. Применение новых технологий позволяет получать в 2,5 раза больше урожая и при этом сократить затраты на 30 %. На форуме присутствовали руководители хозяйств, где новации уже используют, и те, кто только примеряет новый формат.
Геннадий Давыдов, первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома:
В настоящее время работает ряд хозяйств: «Заря», «Серволюкс», «Вендорож», фермерское хозяйство Зайцева, одно из крупных хозяйств в районе, занимающихся овощами. Поэтому к этому мы придем все равно, это необходимо.
Лариса Зайцева, глава фермерского хозяйства:
Даже эстетика на поле – все ровненько, аккуратненько. Я заостряла внимание: идет от посева до уборки урожая.
Андрей Карпеченко, директор филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»:
С весны мы пробовали некоторые элементы точного земледелия, ну и, естественно, озимые посевные будем тоже продолжать. На данный момент используем мы параллельное вождение – автопилот, что способствует уменьшению нагрузки на механизаторов, работа выполняется довольно качественно.
От трансформации аграрного сектора ждут снижения затрат, роста инвестиций, автоматизации принятия решений. Цифровой подход в том числе позволит решить вопрос кадрового голода в отрасли и сделать работу на земле привлекательной для молодого поколения.