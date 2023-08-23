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В Минске на День города обещают гулянья во всех районах

23 августа 2023 13:30
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Новости Беларуси. В Минске идут последние приготовления к празднованию Дня города. Его белорусская столица отметит 9 сентября. Гулянья запланированы во всех районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на День города обещают гулянья во всех районах-1

Самые масштабные площадки традиционно развернутся в центре – возле Дворца спорта, в Верхнем городе и других локациях. Гостей будут ждать с 11 часов утра и до позднего вечера. А парковая зона вдоль проспекта Победителей на два дня станет локацией для исторических сражений. Здесь пройдет фестиваль «Менск старажытны». Зрители увидят реконструкцию самых знаковых событий разных эпох. В подготовке к празднованию Дня города особый упор сделан на культурный аспект. Поэтому вход в некоторые музеи будет бесплатным. Подготовили развлечения и силовые структуры.

В Минске на День города обещают гулянья во всех районах-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
С 18:00 на главной сцене Дворца спорта пройдет концертная программа, которая продлится до 23.00. Она будет состоять из нескольких блоков. Самый главный блок – с 20:00 до 21:00 пройдет церемония награждения «Минчанин года». Все завершится в 23:00 праздничным фейерверком.

В Минске на День города обещают гулянья во всех районах-7

У Дворца спорта развернется площадка «Минск олимпийский». Здесь можно будет активно провести время, поучаствовать в соревнованиях и квестах. В праздничной программе также награждение победителей конкурса «Минчанин года». Как ожидается, это почетное звание получат более 10 человек. Завершится день города ярким фейерверком, который запустят из сквера Старостинская слобода.

# День города в Минске # общество # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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