В Минске на День города обещают гулянья во всех районах

Новости Беларуси. В Минске идут последние приготовления к празднованию Дня города. Его белорусская столица отметит 9 сентября. Гулянья запланированы во всех районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Самые масштабные площадки традиционно развернутся в центре – возле Дворца спорта, в Верхнем городе и других локациях. Гостей будут ждать с 11 часов утра и до позднего вечера. А парковая зона вдоль проспекта Победителей на два дня станет локацией для исторических сражений. Здесь пройдет фестиваль «Менск старажытны». Зрители увидят реконструкцию самых знаковых событий разных эпох. В подготовке к празднованию Дня города особый упор сделан на культурный аспект. Поэтому вход в некоторые музеи будет бесплатным. Подготовили развлечения и силовые структуры.

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

С 18:00 на главной сцене Дворца спорта пройдет концертная программа, которая продлится до 23.00. Она будет состоять из нескольких блоков. Самый главный блок – с 20:00 до 21:00 пройдет церемония награждения «Минчанин года». Все завершится в 23:00 праздничным фейерверком.