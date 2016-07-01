Торжественное собрание и праздничный концерт по случаю Дня Независимости пройдут во Дворце Республики 1 июля

Новости Беларуси. 1 июля в Минске будет официально дан старт торжествам по случаю Дня Независимости Беларуси. Во Дворце Республики состоится торжественное собрание и праздничный концерт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди приглашенных – известные и заслуженные люди страны, зарубежные гости и ветераны. На сцену дворца выйдут лучшие музыкальные коллективы. В их выступлениях будет отражена история Беларуси от военных лет до современности. Красной нитью пройдет идея преемственности поколений и неразрывного единства народа.

Главные же торжества начнутся в воскресенье, 3 июля. Уже иизвестно и время проведения парада в честь Дня Независимости в Минске. Обращаем ваше внимание, что в связи с жаркой погодой он начнётся 3 июля в 10 часов утра.