Прямой эфир

Автобусы с гомельского и минских автовокзалов в киевском направлении следуют только до Чернигова

20 февраля 2014 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гомельский автовокзал отменил рейсы до Киева. Маршруты киевских направлений теперь осуществляются только до Чернигова. Такое решение было принято перевозчиком после трудностей, возникших при передвижении по территории Украины. В расписании не исключены корректировки.

19 февраля автобусные рейсы до Киева отменили минские вокзалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, вчера автобусные рейсы до Киева отменили минские вокзалы. Так, 20 февраля из Минска вечерним рейсом выехал автобус в киевском направлении. Конечная остановка — Чернигов. Правда в нем был только один пассажир — житель этого города. По словам водителя, ситуация в Киеве очень сложная и опасная, но полностью отменять маршруты в Украину никто не собирается.

Петр Артюхов, водитель:
Должны ехать до Киева, но едем до Чернигова, потому что сами знаете, какое положение в Украине. Поэтому, в целях безопасности, планируем только до Чернигова. Когда стреляют, это страшно.

Житель Украины:
Я сам из Черниговщины. На выходные домой еду. Я на боевика не похож, так что… Я думаю, в Чернигове спокойно. 

# общество # Беларусь-Украина # Петр Артюхов

Другие новости рубрики

Все новости
Сказочный дом из пробок выложила семья в Воложинском районе. Композиция из пробок «Наша Даша» - на очереди
20 февраля 2014 17:29

Сказочный дом из пробок выложила семья в Воложинском районе. Композиция из пробок «Наша Даша» - на очереди

Подлёдная рыбалка. Сотрудники МЧС провели учение по спасению на воде
20 февраля 2014 16:26

Подлёдная рыбалка. Сотрудники МЧС провели учение по спасению на воде

Чемпионат мира по рыбалке со льда начался в Заславле. Участие принимают 14 стран мира
20 февраля 2014 13:17

Чемпионат мира по рыбалке со льда начался в Заславле. Участие принимают 14 стран мира