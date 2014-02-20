Автобусы с гомельского и минских автовокзалов в киевском направлении следуют только до Чернигова

Новости Беларуси. Гомельский автовокзал отменил рейсы до Киева. Маршруты киевских направлений теперь осуществляются только до Чернигова. Такое решение было принято перевозчиком после трудностей, возникших при передвижении по территории Украины. В расписании не исключены корректировки.

19 февраля автобусные рейсы до Киева отменили минские вокзалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, вчера автобусные рейсы до Киева отменили минские вокзалы. Так, 20 февраля из Минска вечерним рейсом выехал автобус в киевском направлении. Конечная остановка — Чернигов. Правда в нем был только один пассажир — житель этого города. По словам водителя, ситуация в Киеве очень сложная и опасная, но полностью отменять маршруты в Украину никто не собирается.

Петр Артюхов, водитель:

Должны ехать до Киева, но едем до Чернигова, потому что сами знаете, какое положение в Украине. Поэтому, в целях безопасности, планируем только до Чернигова. Когда стреляют, это страшно.

Житель Украины:

Я сам из Черниговщины. На выходные домой еду. Я на боевика не похож, так что… Я думаю, в Чернигове спокойно.