Чемпионат мира по рыбалке со льда начался в Заславле. Участие принимают 14 стран мира

Новости Беларуси. На крючке. Чемпионат мира по рыбалке со льда начался в Заславле. Это одиннадцатые по счету соревнования подобного масштаба. Наша страна принимает их впервые. Посостязаться в ловле рыбы приехали профессионалы из Швеции, Польши, России, Монголии, Чехии, Финляндии, Соединенных Штатов Америки. Всего – 14 стран.

Рыбачат участники на «мормышку». Использование такого рыболовного средства – обязательное условие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Святощик, главный судья чемпионата мира по лову рыбы на мормышку со льда:

Правила достаточно простые. Пять зон, в команде пять человек. По жеребьевке один человек от команды ловит в конкретной зоне. Затем дается команда «Старт!». В течение трех часов каждый участник в пределах своего сектора, своей зоны, может сверлить любое количество лунок. Естественно, потом по весу. Вес – количество балов

Чад Шауб, участник чемпионата (США):

Мы приехали из Миннесоты. Рыбная ловля у нас как традиция. Научился ходить – сразу учишься ловить рыбу. Мне еще мой дедушка показывал, как это делается. Тут у вас ловить достаточно сложно. Нужно подкармливать. В Америке такого нет. Ну, вот мы и пробуем.

Николай Токарев, участник чемпионата (Казахстан):

Конечно, команды сильные. В первую очередь Россия, Украина, Беларусь. Фавориты, я думаю. Беларусь сильная очень. На них будем смотреть. Будем стараться.

Для участников специально выбрали Заславский гребной канал. Он идеально подходит по условиям и количеству рыбы. На улов рыбаки-профессионалы не жалуются. За первый день состязаний некоторые команды уже успели вытащить полдесятка килограммов озерных обитателей.

Соревнования продлятся до 24 февраля. Поболеть за белорусов может каждый желающий.