Подлёдная рыбалка. Сотрудники МЧС провели учение по спасению на воде

Новости Беларуси. Любители подлёдной рыбалки, несмотря на аномально теплую для февраля погоду, не изменяют своим привычкам. И в будни, и в выходные дни десятки удильщиков выходят на хрупкий лед и тем самым рискуют своей жизнью. Спасатели просят рыбаков быть осторожными. Лед уже не тот, что в минус 20. Можно провалиться в необозначенные лунки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В пристоличье сотрудники МЧС провели специальные учения по спасению на воде. На глазах людей они продемонстрировали, как легко можно оказаться подо льдом и не доплыть до берега. Вот только у сотрудников МЧС, в отличие от рыбаков, термокостюмы и отличная физическая подготовка.