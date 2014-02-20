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Подлёдная рыбалка. Сотрудники МЧС провели учение по спасению на воде

20 февраля 2014 16:26
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Новости Беларуси. Любители подлёдной рыбалки, несмотря на аномально теплую для февраля погоду, не изменяют своим привычкам. И в будни, и в выходные дни десятки удильщиков выходят на хрупкий лед и тем самым рискуют своей жизнью. Спасатели просят рыбаков быть осторожными. Лед уже не тот, что в минус 20. Можно провалиться в необозначенные лунки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В пристоличье сотрудники МЧС провели специальные учения по спасению на воде. На глазах людей они продемонстрировали, как легко можно оказаться подо льдом и не доплыть до берега. Вот только у сотрудников МЧС, в отличие от рыбаков, термокостюмы и отличная физическая подготовка.

# общество # Рыбалка в Беларуси

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