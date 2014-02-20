Сказочный дом из пробок выложила семья в Воложинском районе. Композиция из пробок «Наша Даша» - на очереди

Новости Беларуси. Дом из пробок выложила семья Алешко из Воложинского района Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На стенах, крыше, гараже, заборе – целые композиции. Это герои сказок, животные, цветы. И, главное - события сочинской Олимпиады, а также будущий Чемпионат мира по хоккею. Хозяева уже выложили символ предстоящего спортивного праздника - зубра, сейчас работают над триумфаторами Олимпиады. Уже разработаны эскизы Дарьи Домрачевой, Антона Кушнира, Аллы Цупер, Надежды Скардино.