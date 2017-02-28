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Решать вопросы на месте: в Вилейском районе после обращения жильцов отремонтировали старые здания

28 февраля 2017 14:34
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Новости Беларуси. В Минской области обращения граждан стараются решать на местном уровне. Жилищно-коммунальные вопросы, вопросы образования и здравоохранения, развития малого и среднего бизнеса – эти и многие другие темы на контроле районной администрации. Граждане остаются довольны результатами общений.

Так, на Вилейщине после обращения жителей провели капитальный ремонт сразу в нескольких старых зданиях.

В домах отремонтировали кровли, утеплили стены и сменили окна. «Работа на результат» – сюжет в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Ремонт и капремонт в Беларуси

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