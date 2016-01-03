Австралия, Япония, Дубай, Донбасс: как встретили Новый год в разных уголках планеты?

В Европе этот Новый год встретили с поправкой на безопасность. В некоторых странах и вовсе отменили массовые торжества. Но все же 2016 наступил: и в богатых странах, и в бедных, и в горячих точках, и в золотом изобилии, и даже там, где не знают запаха мандаринов. Начавшись еще в четверг по минскому времени в центре Тихого океана на острове Рождества, Новый год завершил свою миссию уже в пятницу ближе к нашему обеду на небольшом американском аттоле Мидуэй. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ проследил этот круговорот.

Новый год, как обычно, самозародился где-то в пучинах Тихого океана, чуть западнее мистической «линии перемены дат». По прибытии в Новую Зеландию и Австралию юному 2016-му наверняка заложило уши, а в глазах у него зарябило, после океанской-то безвидности и пустоты.

В Японии Новый год встречают не за праздничным столом, а окружив ритуальный костер в полтора человеческих роста. Вообще-то, он – очищающий, но на сей раз был еще и согревающим: на островах непривычные для туземцев 5-градусные морозы.

Сумика Кобаяси, житель Токио:

В новом году все будет по-новому. У меня не станет нынешних проблем, а будущие будут пустячными-пустячными!

Чем дальше на запад, тем меньше безмятежности. Удивительный оптический феномен можно было наблюдать в Китае. Любой мощный фонарь создавал световой столб, упирающийся прямо в небеса. Удивительно живописно, но соавторы этого шедевра – накрывший Китай смог, а еще жуткие морозы, от 30 и выше.

Ван Шекянь, метеоролог:

Влага, присутствующая в воздухе, превращается в кристаллы льда. Световые столбы есть результат отражения и преломления света в ледяных кристаллах.

Вообще, в Азии Новый год по Григорианскому календарю считается важным праздником только в странах, которые сильно вестернизировались. Хотя в Эмиратах огненные аттракционы устраивают, но, скорее, для туристов. На сей раз в Дубае зрители могли выбирать, на что глядеть: на море огней вокруг небоскреба Бурж-эль-Халиф или на пожар в отеле «Эдресс-Даунтаун».

Война – это занятие, которое люди неохотно прерывают на время праздников. В Ираке правительственные войска продолжают зачистку города Рамади, отбитого у Исламского государства. А в Тель-Авиве год начался с теракта: молодой араб застрелил двоих израильтян и ранил восьмерых.

Очевидец:

Я упала и минуту лежала ничком, а стрельба все не прекращалась. Это был настоящий кошмар, как в Париже!

В большинстве стран ЕС массовые гуляния по случаю празднества либо ограничили, либо, как в Бельгии, отменили полностью из-за боязни терактов, о которых предупреждали спецслужбы.

Иван Майер, мэр Брюсселя:

Бельгийский кризисный центр и прокуратура считают, что опасность есть. Министр внутренних дел Жамбон предупредил меня о том же. Я не вправе подвергать горожан опасности.

Тем не менее, в Италии состоялось традиционное купание римских моржей в Тибре. А в Германии тысячи людей вышли на Новогодний марафон здоровья – и в них не обнаружить было никакой похмельной вялости. А в Перу индейцы сплясали под Новый год для своих богов «танец ножниц» – языческий, замешанный на самоистязании, он, однако, здесь очень популярен в дни вполне себе христианского праздника.

Мигель Эрнандес, антрополог:

Пять лет назад ЮНЕСКО признало этот танец частью мирового культурного наследия. Возник он в 16 веке, но лишь недавно его перестали подвергать гонениям власти.

В самой горячей точке СНГ – на Донбассе – Новый год встретили мирно, с хороводами и утренниками, со всего только с несколькими взаимными обстрелами, что совсем пустяк по меркам, которые были здесь в ходу до Минских соглашений.

А еще, как сообщают британские «Sun» и «Daily Mail», в Австрии нашли глиняный мобильник 13, насколько можно судить, века. Его клавиши украшены почему-то шумерской клинописью. Если таблоиды не врут, то есть надежда: перемещения во времени возможны! И, значит, жизнь – это не просто слегка печальное путешествие в один конец. Если повезет, в счастливый прошлый год можно вернуться. Или, как минимум, позвонить.