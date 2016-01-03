Значимые события, программы и проекты телеканала за 15 лет творческой жизни

Новости Беларуси. СТВ сегодня – две телевизионные кнопки, интернет-портал и, конечно же, несколько сотен человек, которые пишут, снимают, монтируют, редактируют и выдают в эфир.

В поисках информации за 15 лет наши корреспонденты проехали 5 миллионов километров – это 125 раз вдоль экватора, отсняли 135 тысяч сюжетов, сотни программ и фильмов. Наши камеры были замечены на всех континентах. Но главное, все эти годы рядом с нами были вы, наши телезрители.

Дорога длиной в 15 лет. Этот путь телеканал СТВ шагал вместе со своими зрителями и, конечно же, своей страной. СТВ 2015-го не похоже на СТВ 2001-го так же, как Беларусь эпохи Евразийского союза не похожа на Беларусь начала века.

Этот ровесник третьего тысячелетия стал свидетелем нашей общей истории. Запуск белорусского спутника, первая пересадка сердца и олимпийский триумф Домрачевой. Об этом мы уже успели вам рассказать, а, главное, пережить вместе с вами, нашими телезрителями. И все это глазами, словами, чувствами и эмоциями большой команды СТВ.

Современное СТВ – это не только две телевизионные кнопки, а еще интернет-портал и тысячи просмотров наших проектов на крупнейших виртуальных ресурсах. Читать, видеть, слышать и комментировать нас можно круглосуточно в любой точке планеты. А вот начиналось все с малого.

Валерий Науменко, телеоператор СТВ:

В тот момент мы пришли на СТВ все молодые, бригада молодых журналистов. Тех, кого все захватывало, кому все было интересно. Они сами делали это телевидение.

Новый 2001-й год. В стране появляется новый телеканал, а с ним и то, чего не было в новейшей истории и уж тем более на советском, белорусском телевидении – конкуренция. Это значит, что с первого эфира начинается ежедневная борьба за зрителя. Национальный статус молодой телеканал получит через несколько лет, охватив вещанием все регионы. Пока же небольшие выпуски новостей видят только в Минске.

Наталья Надольская, заместитель директора дирекции художественных программ ЗАО «Столичное телевидение»:

«Столичное телевидение» как канал начинался с новостей о нашем городе. Собственно, этим мы подкупили нашего зрителя. Может быть, мы были не совсем профессионалами в то время, но мы показали зрителям то, что происходит в соседнем дворе, в нашем городе, то, что ближе каждому минчанину.

Новости – это то, с чего СТВ начиналось, и то, что во все времена будет лицом нашего телевидения. Эту картинку вы, зрители, каждый день видите на экране. А вот то, что происходит за несколько минут до эфира.

Эта на первый взгляд суета – слаженная, просчитанная до каждого слова и движения работа бригады новостей СТВ. Начало каждого эфира, как подготовка экипажа самолета перед взлетом.

Юлия Александрова, ведущая СТВ:

Все журналисты, наверное, очень эмоциональные наркоманы. И люди, которые приходят в эту профессию, действительно получают кайф, свой драйв от этих эмоций, от стрессов. Потому что то, что происходит в моем прямом эфире, у меня в голове, у меня в ушах, там одновременно разговаривают 6 голосов: я слышу моего режиссера, всех ассистентов, я слышу редакторов, которые помогают мне выйти из какой-то стрессовой ситуации.

Однако самая «адреналиновая» профессия – это, конечно же, репортер. За 15 лет журналисты СТВ объехали все континенты, поднялись на вершины гор и спустились глубоко под землю.

Ольга Коршун, корреспондент СТВ:

Мы делали такой стендап, когда я стояла на крыше машины, а она двигалась. Это было, конечно, очень страшно. Но мы достигли нужного эффекта, это было очень красиво, прямо сравнивали все с Ван Даммом. Поэтому приходится менять профессию, иногда это даже опасно для жизни. Но что не сделаешь ради хорошего кадра.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Не секрет, что в наше время, в век бурного развития Интернета, развития технологий, удержать телезрителя невероятно сложно. Только наличием острых, интересных, эксклюзивных тем можно приковать человека к экрану. У вас находить такие темы получается.

XXI век – это большая часть новейшей истории Беларуси. Именно в этот период мы научились прочно стоять на ногах, сами себя кормить и зарабатывать. В это же время растет и развивается наш телеканал. Важнейшие для страны события мы переживаем вместе.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Наши корреспонденты работают во всех точках Беларуси. Мы не только о Беларуси рассказываем. В принципе, сегодня технологии, которые мы освоили, позволяют делать репортажи оперативно, быстро из любой точки мира. И даже если мы делаем какие-то фильмы, которыми мы тоже гордимся, фильмы о других странах мира, особенность в том, что теперь наши зрители узнают о мире не глазами американских или российских журналистов, а глазами белорусов. Наша «памяркоўнасць», наш менталитет. Если мы там что-то с чем-то сравниваем, то уже не с московским рынком, например, а с Комаровкой или Ждановичами. То есть все, о чем мы рассказываем, носит белорусский и в хорошем смысле национальный характер. И это тоже заслуга телеканала СТВ, который стал большим белорусским национальным телеканалом.

Это – церемония открытия в Минске площади Государственного флага. Чтобы добиться такой разнообразной картинки, за кадром работает почти сотня человек, 12 телекамер и 2 передвижные студии. Такую масштабную трансляцию СТВ организует впервые.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

На протяжении 15 лет с уверенностью можно констатировать то, что телеканал не просто развивался, он завоевал серьезную аудиторию и имеет серьезное влияние на умы, на сознания не только какого-то определенного круга людей, а на огромную аудиторию.

А это та же площадь три года спустя. Год 2015-й. Инаугурация Президента. За важнейшим политическим событием страна наблюдает тоже глазами операторов СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

15 лет – не возраст, я хочу сказать, потому что это даже не 16. Но для телевидения страны – это суверенность национального информационного пространства, это наша общая работа по укреплению суверенной Беларуси.

Год 2014-й. Чемпионат мира по хоккею в Минске гремит на всю планету. Наш телеканал впервые организует выездную студию с видом на главную площадку первенства. За мировыми событиями мы следим вместе в вами в прямом эфире.

Хоккеем в этот год живет вся страна. Многосерийный фильм СТВ «Шайбу! Шайбу!» подогревает интерес к главному спортивному событию. Наши корреспонденты, по сути, нарисовали первую хоккейную видеоэнциклопедию.

Валентина Железная, корреспондент СТВ:

Меня очень впечатлил один мой герой – мальчик из многодетной семья, который почти каждый день добирается на тренировки за 25 километров.

Этот проект получит специальную премию Президента. Равно как и телемарафон СТВ в Год ребенка.

А это главные трофеи белорусской телевизионной отрасли – Телевершина. В арсенале СТВ таких наград полсотни. По версии национального конкурса, на нашем телеканале работают лучшие ведущие, репортеры и операторы, а в эфире СТВ лучшие информационные, аналитические и развлекательные программы страны.

Ирина Ромбальская, ведущая СТВ:

На самом деле, наверное, придя в новости, уже невозможно отсюда уйти. И, наверное, вся моя жизнь в принципе заключается в том, я все новости прокручиваю через себя. Если еду по городу и вижу какую-то аварию, я знаю, что надо позвонить «Столичными подробностям» – вдруг им понадобится. Если я встречают какого-то интересного человека – художника, писателя, то я думаю сразу: какой замечательный гость в «Большой завтрак» или в «Утро. Студия хорошего настроения».

«Звездный дилижанс». Этот проект СТВ помнят не только телезрители, но и конкурсанты, имена которых сегодня знают не только в Беларуси. Дмитрий Колдун, Анна Шаркунова, Герман, IOWA – этот проект нашего телеканала для них стал путевкой на большую сцену.

Дмитрий Колдун, певец:

Вот смотрю я на него, простого белорусского начинающего «хлопца», а ведь 10 лет назад в проекте «Звездный дилижанс» он только начинал свою карьеру, как и начинал свою карьеру и творческий путь сам телеканал СТВ.

«Поющие города» – самое громкое шоу последних лет. Этот проект в течение нескольких сезонов собирает таланты по всем уголкам Беларуси и показывает стране, где же живут настоящие вокальные самородки.

«Поющие города» – самый народный проект телеканала СТВ. А вот «ХороШоу» – самый международный. Он объединил на одной сцене детей и взрослых из Франции, России, Эстонии, Литвы, Чехии, Украины и, конечно, Беларуси.

Дорога длиною уже 15 лет. СТВ продолжает этот пусть вместе со своей страной и, конечно же, своими зрителями. Чтобы каждый новый день в каждом доме вновь звучало: «В эфире «Столичное телевидение».