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Архиепископ Тадеуш Кондрусевич отмечает 70-летие 3 января

03 января 2016 11:31
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Новости Беларуси. Митрополиту Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви архиепископу Тадеушу Кондрусевичу сегодня, 3 января, исполняется 70 лет.

В день своего рождения главный католический иерарх Беларуси провел две мессы в  Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии в Минске.

Свои поздравления митрополиту направил президент Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что пастырская и духовная деятельность Тадеуша Кондрусевича и в дальнейшем будет способствовать укреплению христианских традиций, гражданского мира и согласия, развитию конструктивных отношений между государством и Римско-католической церковью.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:
Мы сегодня видим, как много вызовов в современном мире. Это вызовы и политического, и социального, и, прежде всего, нравственного характера. И главной задачей церкви является сегодня ответить на эти вызовы. Ответить вовремя. Потому что завтра может быть поздно. Надо помнить о том, что завтра начинается сегодня.
Я из народа взят, для людей поставлен. И благодарен им за их молитвы. И, конечно, сколько Бог даст сил и времени, буду служить церкви дальше верой и правдой.

# общество # Католики Беларуси # Тадеуш Кондрусевич

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