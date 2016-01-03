Архиепископ Тадеуш Кондрусевич отмечает 70-летие 3 января

Новости Беларуси. Митрополиту Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви архиепископу Тадеушу Кондрусевичу сегодня, 3 января, исполняется 70 лет.

В день своего рождения главный католический иерарх Беларуси провел две мессы в Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии в Минске.

Свои поздравления митрополиту направил президент Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что пастырская и духовная деятельность Тадеуша Кондрусевича и в дальнейшем будет способствовать укреплению христианских традиций, гражданского мира и согласия, развитию конструктивных отношений между государством и Римско-католической церковью.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Мы сегодня видим, как много вызовов в современном мире. Это вызовы и политического, и социального, и, прежде всего, нравственного характера. И главной задачей церкви является сегодня ответить на эти вызовы. Ответить вовремя. Потому что завтра может быть поздно. Надо помнить о том, что завтра начинается сегодня.

Я из народа взят, для людей поставлен. И благодарен им за их молитвы. И, конечно, сколько Бог даст сил и времени, буду служить церкви дальше верой и правдой.