Новый год по-грузински: корреспондент СТВ встретила 2016-й в праздничном Батуми

Новости Беларуси. Эта новогодняя ночь на планете отметилась массой погодных неожиданностей. Но так уж устроена природа, если где-то убывает, то в другой части планеты обязательно прибавится. Так, на северный полюс пришло небывалое потепление – оттепель и плюсовая температура, а вот на грузинский Батуми обрушился небывалый снегопад. Да такой, что съемочная группа программы «Неделя» на СТВ, которая прилетела туда за новогодним репортажем, не смогла вовремя вернуться на Родину. Аэропорт Батуми до сих пор закрыт, а некоторые грузины впервые в жизни смогли слепить снежную бабу.

Грузинский колорит и аромат Нового года, точно как в детстве. Продуктовый рынок в Батуми. Здесь аджарские мандарины, чурчхела и всевозможные сорта мяса и сыра. Все можно попробовать, а в качестве комплимента получить еще и специи в подарок.

Если женщины больше на кухне, то мужчины, можно сказать, в бизнесе. В праздники на туристах здесь не зарабатывает лишь ленивый. Еще в детстве он строгал с дедом из орешника вот такие «елки», сейчас они расходятся быстрее привычных.

Еще один атрибут Нового года в Аджарии – Гозинаки – мелко нарубленные орехи в меду. Мы попробовали приготовить это лакомство вместе с Хатуной.

Пока угощение застывает, 20 минут на то, чтобы нарядить белоснежную ель. В эти дни кудрявые чичилаки в каждом доме рядом с зеленой елью. Их украшают сладостями, чтобы жизнь была сладкой, и сухофруктами, как забота о будущем урожае.

Самобытные традиции в Аджарии хранят высоко в горах. За местным колоритом мы отправились за сотни километров над уровнем моря. Путь в деревню – это больше, чем экскурсия. Водопад, серпантин – более часа в дороге и нас встречают, как близких родственников. Даже разрешили приготовить хачапури к новогоднему столу.

В семье Нодара Девадзе две хозяйки – жена и невестка. В предпраздничный день они на кухне. Сын работает в городе. Глава семейства буквально недавно закончил обустраивать апартаменты. В планах – гостеприимство сделать бизнесом.

Нодар Девадзе, хозяин агроусадьбы:

Чтобы туристы из Беларуси, России, других европейских стран приезжали сюда.

За последние несколько лет черноморский Батуми превратился в привлекательный регион для туристов. Гостей стало в семь раз больше. Видна колоссальная работа. В городском кафе, если и есть желание, пустят на кухню и в кафе, а мастер-класс в подарок к заказу – хачапури по-аджарски.

Ольга Юруть, СТВ:

И вот последний штрих аджарского хачапури – яйцо как символ солнца.

Туризм – это локомотив развития и экономики региона. Это понимают здесь на правительственном уровне. Преференции и льготы уже приносят дивиденды. Словно на лакомый кусок сюда слетаются и инвесторы со всего мира – строят отели и казино престижные гостиничные бренды.

Через этот регион бизнесмены налаживают и партнерские связи. На возведении гостиницы в Аджарии у них работала белорусская техника и так себя зарекомендовала, что известная турецко-грузинская компания уже строит планы инвестировать в Беларусь.

Рауль Кахадзе, директор строительной компании:

Когда мы были в Минске на бизнес-форуме, мы наладили контакты, есть конкретные планы инвестировать в строительство. Деньги боятся войны, а в Беларуси мирно и спокойно.

Чтобы накормить всех гостей, в регионе ставят на промышленные рельсы и сельское хозяйство. Опыт Беларуси здесь особо ценен. Ученые адаптируют под южный климат сорта нашей малины, смородины и брусники.

Мамука Бердзенишвили, председатель департамента туризма и курортов Аджарии:

Примечательно и то, что через продукцию можно повысить и узнаваемость страны. К примеру, наши туристы попробуют белорусскую молочку в Грузии и могут заинтересоваться остальным, что есть в вашей стране.

Летом Батуми и Брест стали городами-побратимами. Беларусь и Аджария вполне могут идти за руку, развивая взаимный туризм. Нам не достает моря, солнца и горного воздуха, для жителей Батуми есть возможность насладиться у нас озерами и сосновым лесом Беловежской пущи.

Георгий Ермаков, мэр Батуми:

Я всем ботумчанам говорю, что обязательно надо побывать в Беловежской пуще. В зимний период и в другие времена года нужно у вас отдохнуть. У вас прекрасные условия для этого.

Всем белорусам, брестчанам, нашим друзьям, всех, кого мы знаем, кого любим, счастливого Рождества и Нового года! Я уверен, что в этом году одно из самых знаменательных событий – новое взаимодействие не только между Брестом и Батуми, но и это новый этап развития отношений между Беларусью и Грузией.

В праздничную ночь в горных деревнях Аджарии издревле принято расчехлять ружья, чтобы выстрелить и попасть в удачу. В городе эта роль у новогоднего фейерверка в центре Батуми.

Несмотря на то, что в Грузии Новый год – праздник семейный, однако в эту полночь спать здесь не принято. У новогодней елки на площади Европы в сердце Батуми от души веселятся гости из Армении, Турции, Украины, Беларуси и России. Все желают друг другу добра, а первый тост, символично, за мир.

Жители и гости Батуми:

Поздравляю вас, белорусов, с Новым годом! Дай Бог, чтобы у нас всегда были такие дружеские отношения, как были раньше. Дай Бог, чтобы в мире был мир!

Мы приехали из Украины на площадь в Батуми. Желаем вам счастья, здоровья, взаимопонимания, чтобы все у вас было хорошо!

Мы хотим, чтобы будущий год был мирным, успешным, хорошим. Желаю всего наилучшего всему миру!