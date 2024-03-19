Авиарейсов между Минском и Ташкентом станет больше

Три раза в неделю вместо двух. Авиарейсов, которые связывают Минск и Ташкент, станет больше уже с апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме регулярных вылетов по понедельникам и четвергам, добавляется рейс в субботу. Из Минска борт будет отправляться в 13:45. Прибудут в Ташкент самолеты в 20:30. Разница во времени в Беларуси и Узбекистане составляет 2 часа.

Кстати, количество авиакомпаний, летающих в Минск, в 2023 году выросло, теперь их 11. Это авиаперевозчики из России, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана и Азербайджана. Вскоре возобновятся рейсы «Белавиа» из Минска в Мурманск, также ожидается запуск новых полетов из белорусской столицы в Махачкалу, из Гомеля – в Санкт-Петербург, из Бреста – в Москву.