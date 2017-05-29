Авиация, последние образцы вооружений и гражданская техника: парад в День Независимости сделают максимально зрелищным

Новости Беларуси. Парад в День Независимости 3 июля в Минске пройдет по особому сценарию. Новая концепция обсуждалась на встрече у главы государства. Поставлена задача сделать парад максимально зрелищным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме пеших военных расчетов и образцов вооружений, жители и гости столицы увидят современную гражданскую технику. Праздник покажет все лучшее, что создается усилиями белорусского народа, став символом консолидации общества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

О чем бы я вас просил, коль мы уж решили проводить мероприятия, прежде всего парад войск, это должен быть парад, а не какие-то там покажем образцы, еще чего-то. Народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается и прежде всего что на вооружении. И увидеть лицо своих защитников, солдат всех Вооруженных Сил, не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС. Коль мы решили проводить парад, он должен быть настоящим парадом, впечатляющим, для этого ведь и проводятся. Это же демонстрация, мы показываем людям, что не зря едим хлеб военный.

В параде примет участие эскадрилья из 12 новых вертолетов Ми-8 универсального типа. Гостями праздника станут представители Западного военного округа России. На вертолетах Ка-52, самолетах Су-27 и Су-34 они войдут в состав воздушного эшелона. По окончании парада часть боевых машин останется на улице – все желающие смогут не только рассмотреть образцы, но и сфотографироваться рядом.