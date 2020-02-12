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Аванс или задаток: в чём разница?

12 февраля 2020 09:50
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При покупке недвижимости или любого другого имущества многие сталкиваются с предложением внести аванс или задаток. Такая частичная предоплата гарантирует серьёзность намерений совершить сделку. Но если договор расторгается по инициативе продавца, то для обеих сторон становится принципиально важно: внесён задаток или уплачен аванс.

Аванс или задаток: в чём разница?-1

Александр Костюкевич, юрист:
Что такое аванс – это просто предварительная оплата по договору. И если договор, по каким- то причинам, даже независимо от вины сторон, не заключается, сторона, получившая аванс, его просто обязана вернуть.

Исключения составляют лишь случаи, если договор частично исполнен. Тогда из суммы вычитаются понесённые расходы. Юристы напоминают, что любую передачу денег необходимо оформлять в письменном виде.  И чётко прописывать: кто и кому передаёт деньги, какую сумму и в качестве чего. В частности, может быть составлено соглашение о задатке или прописано соответствующее условие в договоре.

Аванс или задаток: в чём разница?-4

Александр Костюкевич:
Если у нас всё в соответствии с законодательством, именно в подтверждении факта заключения договора и договор заключен, то сторона, которая не исполняет обязательства в полном объёме – теряет задаток, если же виновна другая сторона, которая получила задаток, то она должна вернуть его в двукратном размере.

Если вы договоритесь устно, то между сторонами могут возникнуть разногласия. Задаток тут же превратится в аванс и улаживать конфликт придется в суде.

Александр Костюкевич:
Мы понимаем, что решение суда – это не нормативно-правовой акт. Есть риск, что позиция может поменяться.

Аванс или задаток: в чём разница?-7

По мнению экспертов, для покупателей более выгодным способом внесения платежа считается аванс. Для продавца выгоден задаток, это отличный способ борьбы с недобросовестными заказчиками. Единственное, что нужно помнить о сроках и трезво оценивать риски.

# Консультация юриста # общество # Александр Костюкевич

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