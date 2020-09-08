Прямой эфир

Ассортимент и цены порадуют. Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки?

08 сентября 2020 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске начнется уже в эти выходные, 12-13 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ассортимент и цены порадуют. Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки?-1

Покупателей ждут на площадке у «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской. Здесь можно будет приобрести не только фрукты и овощи сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и частных подворий, но и мясную, молочную продукцию, рыбу, мед и другие товары со всей страны. Ассортимент и цены порадуют.

Ассортимент и цены порадуют. Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки?-4

Ассортимент и цены порадуют. Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки?-6

Запастись витаминами на зиму в столице можно будет каждые выходные. Сельхозярмарки будут организованы во всех районах Минска.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
60 % – это дети. Сколько случаев укусов клещей зафиксировано в Минской области?
08 сентября 2020 14:46

60 % – это дети. Сколько случаев укусов клещей зафиксировано в Минской области?

Секрет успеха – в молодых кадрах. Как работает хозяйство в Клецком районе?
08 сентября 2020 14:17

Секрет успеха – в молодых кадрах. Как работает хозяйство в Клецком районе?

«Telegram-каналы вводят людей в панику». БРСМ о том, как относиться к призывам в соцсетях
08 сентября 2020 12:03

«Telegram-каналы вводят людей в панику». БРСМ о том, как относиться к призывам в соцсетях