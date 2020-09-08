Ассортимент и цены порадуют. Когда в Минске пройдут сельскохозяйственные ярмарки?

Новости Беларуси. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске начнется уже в эти выходные, 12-13 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покупателей ждут на площадке у «Чижовка-Арены» на улице Ташкентской. Здесь можно будет приобрести не только фрукты и овощи сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и частных подворий, но и мясную, молочную продукцию, рыбу, мед и другие товары со всей страны. Ассортимент и цены порадуют.