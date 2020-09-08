Секрет успеха – в молодых кадрах. Как работает хозяйство в Клецком районе?

Новости Беларуси. Молодые кадры помогают сельхозпредприятиям Минской области улучшать производственные показатели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее о том, как развивается хозяйство в Клецком районе, в материале Ольги Шерсневой.

Ольга Шерснева, корреспондент:

В хозяйстве ставку сделали на молодые кадры. И не ошиблись. Успех не заставил себя ждать. Результаты ежегодно впечатляют.

В хозяйстве «Кухчицы» – внимание животноводству. А всю ответственность за будущее отрасли на себя берут молодые и амбициозные кадры. Большинству из них нет и 30 лет. С ними сельхозорганизация занимает лидирующие позиции в области. Представитель молодежи и Ольга Толкач. В хозяйство девушка пришла три года назад простым специалистом. Показала и зарекомендовала себя – сегодня Ольга главный зоотехник.

Ольга Толкач, главный зоотехник сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Работала ведущим зоотехником, семь месяцев уже главным работаю. Животноводство, скажем так, очень сложная отрасль, но люблю очень животных. Это интересно – правильно накормить, правильно подоить. Сегодня девушка отвечает за содержание животных, разведение, следит за кормовой базой.

Ольга Толкач:

Хорошие корма – это молоко, это наши привесы, это, в первую очередь, здоровье коров, на что мы ставим упор. Корова здоровая – мы получаем теленка здорового, получаем молоко и получаем привес. За состоянием стада в хозяйстве следит и главный ветврач Максим Ничипоренко. Он внимательно ухаживает за 4 тысячами голов.

Максим Ничипоренко, главный ветеринар сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Сказать, что у меня день может быть одинаковый – нет. Каждый день что-то новое, что-то разное. И каждый день можно столкнуться с какой-то новой проблемой, новым решением. Это не на завод прийти и отработать смену, зная, что ты делаешь одну и ту же работу. Самое главное – это еще чтобы была команда хорошая специалистов, с которыми можно работать, и дать им какие-то указания. Когда это все выполняется, то все легко – и работать. Высококвалифицированные специалисты, современное оборудование и богатая кормовая база – залог успеха. В год на одну корову выходит почти 8 тысяч литров молока экстра-класса. Это лучший показатель.

Андрей Шендер, бригадир комплекса сельхозпредприятия «Кухчицы»:

На сегодня наше поголовье дойное – 668, реализация по молоку – 13 тонн, 100 % экстра. Доим на корову 22, планируем дойти до 25 – задача наша к концу года.

Кстати, на молочно-товарной ферме на достигнутом останавливаться не планируют. Сейчас возводят новую постройку на 300 голов с современным молочно-доильным блоком. Обязательно будет прозрачная крыша – чтобы было больше света. На строительство уже потратили 1,5 миллиона рублей, еще планируют освоить 800 тысяч.

Артем Вареник, прораб сельхозпредприятия «Кухчицы»:

В этом году планируем мы его завершить, то есть поставить доильное оборудование, завершить кабинеты, стойловое оборудование установить, закончить крышу, благоустройство сделать, выгульные площадки, чтобы с 1 января уже здесь доились коровы.