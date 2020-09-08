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60 % – это дети. Сколько случаев укусов клещей зафиксировано в Минской области?

08 сентября 2020 14:46
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Новости Беларуси. Свыше 1800 случаев укусов клещей зафиксировано в 2020 году в Минской области. 60 % пострадавших – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

60 % – это дети. Сколько случаев укусов клещей зафиксировано в Минской области?-1

В Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии обратилось 120 человек. Из них 30 – дети. Всего в районе был выявлен один случай лайм-боррелиоза. В 2019 году – четыре, также зарегистрирован еще один случай клещевого энцефалита.

60 % – это дети. Сколько случаев укусов клещей зафиксировано в Минской области?-4

Людмила Полякова, помощник врача-энтомолога районного центра гигиены и эпидемиологии:
Метод профилактики клещевых инфекций в первую очередь, когда вы ходите в лес: выбирайте места без кустарников, солнечные места – это отпугивает клещей. И обязательно пользуйтесь репеллентами – это отпугивающие спреи, мази в составе эфирных масел и просто эфирные масла. Их наносить нужно на естественные складки на теле и пропитывать одежду.

60 % – это дети. Сколько случаев укусов клещей зафиксировано в Минской области?-7

Также специалисты советуют осматривать себя в лесу через каждые полчаса. Не забывайте надевать платок и сапоги. А грибникам в обязательном порядке рекомендуют внимательно проверять все дары леса.

# Укусы клещей # общество # Людмила Полякова # Фотофакт

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