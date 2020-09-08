60 % – это дети. Сколько случаев укусов клещей зафиксировано в Минской области?

Новости Беларуси. Свыше 1800 случаев укусов клещей зафиксировано в 2020 году в Минской области. 60 % пострадавших – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии обратилось 120 человек. Из них 30 – дети. Всего в районе был выявлен один случай лайм-боррелиоза. В 2019 году – четыре, также зарегистрирован еще один случай клещевого энцефалита.

Людмила Полякова, помощник врача-энтомолога районного центра гигиены и эпидемиологии:

Метод профилактики клещевых инфекций в первую очередь, когда вы ходите в лес: выбирайте места без кустарников, солнечные места – это отпугивает клещей. И обязательно пользуйтесь репеллентами – это отпугивающие спреи, мази в составе эфирных масел и просто эфирные масла. Их наносить нужно на естественные складки на теле и пропитывать одежду.